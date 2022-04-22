https://tr.sputniknews.com/20220422/26-yil-hapis-cezasina-carptirilmisti-emre-yildirin-intiharina-sebep-olan-vahit-tarhana-tahliye-1055761183.html
26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Emre Yıldır'ın intiharına sebep olan Vahit Tarhan'a tahliye
26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Emre Yıldır'ın intiharına sebep olan Vahit Tarhan'a tahliye
Üniversiteli Emre Yıldır’a 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan ve intiharına sebep olan akrabası Vedat Tarhan’a 26 yıl hapis cezası verilmişti. Fakat... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T08:30+0300
2022-04-22T08:30+0300
2022-04-22T08:30+0300
türkiye
emre yıldır
cinsel taciz
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Emre Yıldır'a sistematik istismarda bulunan Vedat Tarhan'ın tutuklu yargılandığı davanın geçen kasım ayında görülen 7'nci duruşmasında Tarhan'a 26 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Hürriyet'in haberine göre, mahkemenin kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ele aldı. İtiraz incelemesini geçen yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.'Bir kez daha yıkıldık'Yıldır Ailesi’nin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan’a tahliye kararı verilmesini “Tüyler ürperten bir karar” sözleri ile yorumlayarak “Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık” dedi.Emre Yıldır’ın ablası Derya Gür ise “Kardeşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Bu kararla bir kez daha yıkıldık. Emre’nin ölümüne neden olan bu kişi tahliye olduğu gibi Edirne’de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bilgisini aldık” diye konuştu.Ne olmuştu?Çorlu'da, 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı."Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Emre Yıldır'ı 9 yıl boyunca istismara maruz bırakan bulunan Vedat Tarhan, Emre Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra yani 1 Mayıs 2019'da tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Vedat Tarhan ilk duruşmada 8 Ağustos 2019'da tahliye edildi.Tahliyeden 9 gün sonra Edirne Cumhuriyet Savcısı mahkemeye tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebiyle yazı gönderdi ve 2 gün sonra yakalama kararı çıkarılarak aynı gün Çanakkale'de kaçmaya çalışırken Vedat Tarhan tutuklandı.
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emre yıldır, cinsel taciz
26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Emre Yıldır'ın intiharına sebep olan Vahit Tarhan'a tahliye
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Üniversiteli Emre Yıldır’a 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan ve intiharına sebep olan akrabası Vedat Tarhan’a 26 yıl hapis cezası verilmişti. Fakat Vedat Tarhan’ın yeniden tahliye edildiği ortaya çıktı. Emre Yıldır’ın ablası, “Tahliye ile bir kez daha yıkıldık” dedi.
Emre Yıldır'a sistematik istismarda bulunan Vedat Tarhan'ın tutuklu yargılandığı davanın geçen kasım ayında görülen 7'nci duruşmasında Tarhan'a 26 yıl hapis cezası verilmişti.
Ancak Hürriyet'in haberine
göre, mahkemenin kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ele aldı. İtiraz incelemesini geçen yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı.
Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.
'Bir kez daha yıkıldık'
Yıldır Ailesi’nin avukatı Merve Uçanok, bozma ile birlikte Vedat Tarhan’a tahliye kararı verilmesini “Tüyler ürperten bir karar” sözleri ile yorumlayarak “Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık” dedi.
Emre Yıldır’ın ablası Derya Gür ise “Kardeşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Bu kararla bir kez daha yıkıldık. Emre’nin ölümüne neden olan bu kişi tahliye olduğu gibi Edirne’de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bilgisini aldık” diye konuştu.
Ne olmuştu?
Çorlu'da, 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.
"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Emre Yıldır'ı 9 yıl boyunca istismara maruz bırakan bulunan Vedat Tarhan, Emre Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra yani 1 Mayıs 2019'da tutuklandı
. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Vedat Tarhan ilk duruşmada 8 Ağustos 2019'da tahliye
edildi.
Tahliyeden 9 gün sonra Edirne Cumhuriyet Savcısı mahkemeye tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebiyle yazı gönderdi ve 2 gün sonra yakalama kararı çıkarılarak aynı gün Çanakkale'de kaçmaya çalışırken Vedat Tarhan tutuklandı.