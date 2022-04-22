https://tr.sputniknews.com/20220422/6-partinin-lideri-24-nisanda-bir-araya-gelecek-1055778889.html

6 partinin lideri 24 Nisan’da bir araya gelecek

6 partinin lideri 24 Nisan’da bir araya gelecek

Parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti lideri 24 Nisan’da üçüncü defa toplanacak. Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T17:05+0300

2022-04-22T17:05+0300

2022-04-22T17:05+0300

türkiye

millet ittifakı

güçlendirilmiş parlamenter sistem

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek

demokrat parti (dp)

saadet partisi

ali babacan

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28 Şubat'ta bir araya gelerek, parlamenter sisteme dönüş programını açıklayan 6 siyasi partinin lideri, üçüncü toplantı için Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. 24 Nisan Pazar buluşacak olan liderlerin ana gündemi seçimlerde masadaki 6 partinin alacağı pozisyon olacak.6 partiyi oluşturan liderlerin son günlerde yaptıkları bazı çıkışlar nedeni ile ittifakın nasıl devam edeceği tartışma konusu oldu. Toplantıda liderlerin bu sorulara yanıt araması ve değerlendirmeler yapması bekleniyor.Üçüncü ittifak çıkışıSeçim yasasında yapılan değişiklik nedeni ile 6’lı ittifak parlamentoda daha fazla sandalyeye sahip olmak için farklı senaryolar gündeme geldi. Parlamenter sistem konusunda birlikte çalışan partiler, seçim ittifakları için farklı simülasyonlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim kanunuyla şartların değiştiğini vurgulayarak "Üçüncü ittifak olabilir" çıkışı yaptı. Bu çıkışın 6’lı masada gündeme gelmesi bekleniyor.Babacan’ın ‘İttifak içinde” değiliz sözleriDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da bir esnafın Millet İttifakı'na ilişkin bir sorusu üzerine “Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” ifadelerini kullanmıştı. Toplantıda güdeme gelmesi beklenen söylemlerden bir diğerinin de bu ifadeler olması öngörülüyor.Uysal’ın ittifak tweetiDemokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden "Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" açıklamasını yaptı. Bu açıklama Deva ve Gelecek Partileri'nde tepkiye neden oldu. 6’lı masada Uysal’ın bu açıklamalarında gündeme gelmesi söz konusu.Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş açıklamasıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanlığı için bizim adayımız Mansur Yavaş” çıkışı da toplantıda ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Özdağ’ın açıklaması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti. Bu başlık altında 6’lı masanın adayla ilgili konun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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millet ittifakı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek, demokrat parti (dp), saadet partisi, ali babacan