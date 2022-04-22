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84 yıldır aynı şirkette çalışan adam Rekorlar Kitabı'na girdi
84 yıldır aynı şirkette çalışan adam Rekorlar Kitabı'na girdi
Brezilya'da 84 yaşındaki bir adam, aynı şirkette en uzun süre çalışan insan unvanına erişerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
brezilya
rekor
iş yeri
guinness rekorlar kitabı
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Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza attı.Konuya ilişikin yorumda bulunan Orthmann, "Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" dedi."Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım" diyen Orthman, "Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" ifadelerini kullandı.Yerel basına göre Orthmann, işe şimdilerde RenauxView olarak bilinen ve kumaş üreten bir şirketin fabrikasında başladı. Kısa süre sonra yönetime geçti ve sonunda satış müdürü oldu.Uzun yaşamanın sırrını paylaşan Othman, şöyle devam etti: "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, kola ve diğer gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı olur."
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brezilya, rekor, iş yeri, guinness rekorlar kitabı

84 yıldır aynı şirkette çalışan adam Rekorlar Kitabı'na girdi

14:05 22.04.2022 (güncellendi: 14:13 22.04.2022)
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHOfis- Beyaz yakalı- Evden çalışma
Ofis- Beyaz yakalı- Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Brezilya'da 84 yaşındaki bir adam, aynı şirkette en uzun süre çalışan insan unvanına erişerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza attı.
Konuya ilişikin yorumda bulunan Orthmann, "Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" dedi.
"Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım" diyen Orthman, "Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" ifadelerini kullandı.
Yerel basına göre Orthmann, işe şimdilerde RenauxView olarak bilinen ve kumaş üreten bir şirketin fabrikasında başladı. Kısa süre sonra yönetime geçti ve sonunda satış müdürü oldu.
Uzun yaşamanın sırrını paylaşan Othman, şöyle devam etti: "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, kola ve diğer gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı olur."
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