https://tr.sputniknews.com/20220422/abd-hazine-bakani-yellen-cin-ile-ilgili-ticaret-stratejimizi-dikkatle-yeniden-inceliyoruz-1055784253.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz'
ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump dönemi tarifelerinin düşürülmesinin 'düşünmeye değer'... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T21:38+0300
2022-04-22T21:38+0300
2022-04-22T21:38+0300
ekonomi
janet yellen
abd
çin
fed
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Yellen, Bloomberg kanalına verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirten Yellen, Fed'in bunu kontrol altına almak için parasal desteği kaldıracağını ve 'yumuşak bir iniş' elde etmek için çalışacağını söyledi.Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ticaret tarifelerinin kaldırılması halinde enflasyonun yaklaşık 1.3 puan azalacağını öngören Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün (PIIE) çalışmasının sorulması üzerine Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini vurguladı.Yellen, "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz. Bence düşünmeye değer. Enflasyonu ele almak için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bazı arzu edilen etkiler olacaktır. Baktığımız bir şey." dedi.
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janet yellen, abd, çin, fed
ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz'
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump dönemi tarifelerinin düşürülmesinin 'düşünmeye değer' olduğunu belirterek, "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz." dedi.
Yellen, Bloomberg kanalına verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirten Yellen, Fed'in bunu kontrol altına almak için parasal desteği kaldıracağını ve 'yumuşak bir iniş' elde etmek için çalışacağını söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ticaret tarifelerinin kaldırılması halinde enflasyonun yaklaşık 1.3 puan azalacağını öngören Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün (PIIE) çalışmasının sorulması üzerine Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini vurguladı.
Yellen, "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz. Bence düşünmeye değer. Enflasyonu ele almak için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bazı arzu edilen etkiler olacaktır. Baktığımız bir şey." dedi.