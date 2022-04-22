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ABD: Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin ofislerine yapılan saldırılardan endişeliyiz
ABD: Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin ofislerine yapılan saldırılardan endişeliyiz
ABD yönetimi, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) ofislerine yapılan saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T02:20+0300
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ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ENKS ofislerine yönelik saldırılar kınandı.Açıklamada, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çeşitli ENKS ofislerine yapılan saldırılardan derin endişe duymaktadır. Göz korkutma ve şiddetin siyasi söylemde hiçbir yeri yoktur. Tüm tarafları, herkese fayda sağlayacak çözümler peşinde barışçıl bir şekilde iletişim kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, PYD'ye bağlı bir grubun, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosunu bastığı belirtilmişti. 'Teröristlerin büroyu molotofkokteyli ile ateşe verdiği' ifade edilmişti.Açıklamada, bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatılmıştı.ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası ve ENKS ile üye partilerinin ofislerinin yakılması, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor." ifadesine yer verilmişti ve PYD'nin ofis yakma eylemlerine son vermesi için ABD'den örgüte baskı yapması istenmişti.
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abd, suriye, pyd, suriye kürt ulusal konseyi (enks)
ABD: Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin ofislerine yapılan saldırılardan endişeliyiz
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ABD yönetimi, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) ofislerine yapılan saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı.
ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ENKS ofislerine yönelik saldırılar kınandı.
Açıklamada, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çeşitli ENKS ofislerine yapılan saldırılardan derin endişe duymaktadır. Göz korkutma ve şiddetin siyasi söylemde hiçbir yeri yoktur. Tüm tarafları, herkese fayda sağlayacak çözümler peşinde barışçıl bir şekilde iletişim kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, PYD'ye bağlı bir grubun, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosunu bastığı belirtilmişti. 'Teröristlerin büroyu molotofkokteyli ile ateşe verdiği' ifade edilmişti.
Açıklamada, bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatılmıştı.
ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası ve ENKS ile üye partilerinin ofislerinin yakılması, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor." ifadesine yer verilmişti ve PYD'nin ofis yakma eylemlerine son vermesi için ABD'den örgüte baskı yapması istenmişti.