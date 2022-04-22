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https://tr.sputniknews.com/20220422/abdli-emekli-albay-macgregor-biden-ukraynada-yanlis-hesap-yapti-1055783799.html
ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı
ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı
ABD’li Emekli Albay Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden ve danışmanlarının, Ukrayna’daki eylemleriyle Kremlin’le çatışmanın çözümüne yardımcı olduğunu... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
douglas macgregor
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Fox News’a konuşan Macgregor, bu yanlış hesabın, Ukrayna’nın batısını poligona dönüştürebileceğini belirterek, “Başkan ve danışmanlarının, gelecekte müzakere masasına oturarak Moskova’ya şartlarını dikte edebileceklerine inandıklarını gerçekten düşünüyorum. Ama bu olmayacak” ifadesini kullandı.Kiev’e yardımın ABD’liler için şimdiden bir milyar dolara mal olduğunu söyleyen Macgregor, bunun, durumu değiştirmek için yeterli olmadığını kaydetti.
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douglas macgregor, abd, joe biden

ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı

21:22 22.04.2022
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Стрингер
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ABD’li Emekli Albay Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden ve danışmanlarının, Ukrayna’daki eylemleriyle Kremlin’le çatışmanın çözümüne yardımcı olduğunu düşünerek yanlış hesap yaptığını belirtti.
Fox News’a konuşan Macgregor, bu yanlış hesabın, Ukrayna’nın batısını poligona dönüştürebileceğini belirterek, “Başkan ve danışmanlarının, gelecekte müzakere masasına oturarak Moskova’ya şartlarını dikte edebileceklerine inandıklarını gerçekten düşünüyorum. Ama bu olmayacak” ifadesini kullandı.
Kiev’e yardımın ABD’liler için şimdiden bir milyar dolara mal olduğunu söyleyen Macgregor, bunun, durumu değiştirmek için yeterli olmadığını kaydetti.
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