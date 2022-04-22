https://tr.sputniknews.com/20220422/abdli-emekli-albay-macgregor-biden-ukraynada-yanlis-hesap-yapti-1055783799.html
ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı
ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı
ABD’li Emekli Albay Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden ve danışmanlarının, Ukrayna’daki eylemleriyle Kremlin’le çatışmanın çözümüne yardımcı olduğunu... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T21:22+0300
2022-04-22T21:22+0300
2022-04-22T21:21+0300
dünya
douglas macgregor
abd
joe biden
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Fox News’a konuşan Macgregor, bu yanlış hesabın, Ukrayna’nın batısını poligona dönüştürebileceğini belirterek, “Başkan ve danışmanlarının, gelecekte müzakere masasına oturarak Moskova’ya şartlarını dikte edebileceklerine inandıklarını gerçekten düşünüyorum. Ama bu olmayacak” ifadesini kullandı.Kiev’e yardımın ABD’liler için şimdiden bir milyar dolara mal olduğunu söyleyen Macgregor, bunun, durumu değiştirmek için yeterli olmadığını kaydetti.
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douglas macgregor, abd, joe biden
ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı
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ABD’li Emekli Albay Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden ve danışmanlarının, Ukrayna’daki eylemleriyle Kremlin’le çatışmanın çözümüne yardımcı olduğunu düşünerek yanlış hesap yaptığını belirtti.
Fox News’a konuşan Macgregor, bu yanlış hesabın, Ukrayna’nın batısını poligona dönüştürebileceğini belirterek, “Başkan ve danışmanlarının, gelecekte müzakere masasına oturarak Moskova’ya şartlarını dikte edebileceklerine inandıklarını gerçekten düşünüyorum. Ama bu olmayacak” ifadesini kullandı.
Kiev’e yardımın ABD’liler için şimdiden bir milyar dolara mal olduğunu söyleyen Macgregor, bunun, durumu değiştirmek için yeterli olmadığını kaydetti.