https://tr.sputniknews.com/20220422/abdli-emekli-albay-macgregor-biden-ukraynada-yanlis-hesap-yapti-1055783799.html

ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı

ABD’li Emekli Albay Macgregor: Biden, Ukrayna’da yanlış hesap yaptı

ABD’li Emekli Albay Douglas Macgregor, Başkan Joe Biden ve danışmanlarının, Ukrayna’daki eylemleriyle Kremlin’le çatışmanın çözümüne yardımcı olduğunu... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T21:22+0300

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dünya

douglas macgregor

abd

joe biden

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Fox News’a konuşan Macgregor, bu yanlış hesabın, Ukrayna’nın batısını poligona dönüştürebileceğini belirterek, “Başkan ve danışmanlarının, gelecekte müzakere masasına oturarak Moskova’ya şartlarını dikte edebileceklerine inandıklarını gerçekten düşünüyorum. Ama bu olmayacak” ifadesini kullandı.Kiev’e yardımın ABD’liler için şimdiden bir milyar dolara mal olduğunu söyleyen Macgregor, bunun, durumu değiştirmek için yeterli olmadığını kaydetti.

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douglas macgregor, abd, joe biden