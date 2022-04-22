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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/afganistanin-kunduz-vilayetinde-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1055776909.html
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camide patlama: En az 30 ölü ve yaralı
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camide patlama: En az 30 ölü ve yaralı
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bulunan bir camide patlama meydana geldiği ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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afganistan
kunduz
cami
patlama
taliban kontrolünde afganistan
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Dün Afganistan'ın en büyük kenti Mezar-ı Şerif'te IŞİD'in üstlendiği cami saldırısının ardından bugün Kunduz vilayetinde yer alan bir camide de patlama yaşandığı kaydedildi.Ariana News TV kanalı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Kanalda yer alan haberde, "Kunduz İl Enformasyon ve Kültür Müdürü, İmam Sahib semtinde bir camide patlama olduğunu ve kayıpların olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.Yerel medya, patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisini paylaştı.Dün Mezar-ı Şerif'te yaşanan saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/afganistanin-mezar-i-serif-kentindeki-bir-camide-patlama-en-az-5-olu-65-yarali-1055736948.html
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afganistan, kunduz, cami, patlama

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camide patlama: En az 30 ölü ve yaralı

16:05 22.04.2022 (güncellendi: 16:32 22.04.2022)
© AAAfganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'da bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bulunan bir camide patlama meydana geldiği ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu.
Dün Afganistan'ın en büyük kenti Mezar-ı Şerif'te IŞİD'in üstlendiği cami saldırısının ardından bugün Kunduz vilayetinde yer alan bir camide de patlama yaşandığı kaydedildi.
Ariana News TV kanalı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Kanalda yer alan haberde, "Kunduz İl Enformasyon ve Kültür Müdürü, İmam Sahib semtinde bir camide patlama olduğunu ve kayıpların olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.
Yerel medya, patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisini paylaştı.
Dün Mezar-ı Şerif'te yaşanan saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Şii camisine IŞİD saldırısı: 'Onlarca ölü-yaralı var'
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