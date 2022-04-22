https://tr.sputniknews.com/20220422/afganistanin-kunduz-vilayetinde-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1055776909.html

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camide patlama: En az 30 ölü ve yaralı

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camide patlama: En az 30 ölü ve yaralı

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bulunan bir camide patlama meydana geldiği ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T16:05+0300

2022-04-22T16:05+0300

2022-04-22T16:32+0300

afganistan

kunduz

cami

patlama

taliban kontrolünde afganistan

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Dün Afganistan'ın en büyük kenti Mezar-ı Şerif'te IŞİD'in üstlendiği cami saldırısının ardından bugün Kunduz vilayetinde yer alan bir camide de patlama yaşandığı kaydedildi.Ariana News TV kanalı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Kanalda yer alan haberde, "Kunduz İl Enformasyon ve Kültür Müdürü, İmam Sahib semtinde bir camide patlama olduğunu ve kayıpların olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.Yerel medya, patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisini paylaştı.Dün Mezar-ı Şerif'te yaşanan saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/afganistanin-mezar-i-serif-kentindeki-bir-camide-patlama-en-az-5-olu-65-yarali-1055736948.html

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