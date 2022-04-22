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Afyonkarahisar'da 'arama motorunda üst sıralarda çıkarma' vaadiyle esnafı dolandırdılar
Afyonkarahisar'da 'arama motorunda üst sıralarda çıkarma' vaadiyle esnafı dolandırdılar
Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı, internet arama motorlarında üst sıralara çıkarma... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T09:38+0300
2022-04-22T09:38+0300
türkiye
dolandırıcılık
internet
afyonkarahisar
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Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını arama motoru Google’da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ş.A., G.C., G.A., M.O. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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dolandırıcılık, internet, afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 'arama motorunda üst sıralarda çıkarma' vaadiyle esnafı dolandırdılar

09:38 22.04.2022
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı, internet arama motorlarında üst sıralara çıkarma vaadiyle kandırıp dolandırdıkları ileri sürülen 9 kişiden 5'i tutuklandı. Zanlıların 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını arama motoru Google’da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.
Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ş.A., G.C., G.A., M.O. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
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