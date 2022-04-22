https://tr.sputniknews.com/20220422/afyonkarahisarda-arama-motorunda-ust-siralarda-cikarma-vaadiyle-esnafi-dolandirdilar-1055762054.html

Afyonkarahisar'da 'arama motorunda üst sıralarda çıkarma' vaadiyle esnafı dolandırdılar

Afyonkarahisar'da 'arama motorunda üst sıralarda çıkarma' vaadiyle esnafı dolandırdılar

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı, internet arama motorlarında üst sıralara çıkarma... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T09:38+0300

2022-04-22T09:38+0300

2022-04-22T09:38+0300

türkiye

dolandırıcılık

internet

afyonkarahisar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052972775_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34765b5ebb28ea26c53d1543168029d7.jpg

Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını arama motoru Google’da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ş.A., G.C., G.A., M.O. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolandırıcılık, internet, afyonkarahisar