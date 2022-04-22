https://tr.sputniknews.com/20220422/ayakkabi-tamircilerine-ilgi-artti-yeni-ayakkabi-almak-yerine-eskisini-tamir-ediyorlar-1055766339.html

Ayakkabı tamircilerine ilgi arttı: Yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ediyorlar

Ayakkabı tamircilerine ilgi arttı: Yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ediyorlar

Ayakkabı fiyatlarının artması, ayakkabı tamircilerine olan ilgiyi arttırdı. 35 yıllık ayakkabı tamircisi Reşat Akay, “İşimiz kökten bitmişti ama yaklaşık bir... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T11:49+0300

2022-04-22T11:49+0300

2022-04-22T11:54+0300

görüş

ayakkabı

tamir

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055766226_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_024c3da5207f2887dc2ebe9f70bcc048.jpg

Dünden bugüne gelişen teknoloji karşısında direnemeyen birçok meslek tarihe olurken, bazı meslekler de yok olma tehlikesi altında. Ancak ekonomideki dalgalanmalar, alım gücünün düşmesi bazı meslekleri tekrar canlandırdı. Bunlardan biri de ayakkabı tamirciliği. Artan ayakkabı fiyatları karşısında vatandaş eski ayakkabılarını tamir etmeyi tercih ediyor. Vatandaşın bu tercihi, ayakkabı tamircilerine olan ilgiyi de arttırdı. Diyarbakır’da 35 yıllık ayakkabı tamircisi Reşat Akay, yaklaşık bir yıldır işlerin açıldığını ancak emeğinin karşılığını alamadığı için ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorlandıkları için bazı kısıtlamalara gittiğini söylüyor.‘İşimiz kökten bitmişti ama şimdi yine canlandı’Kentin tarihi ilçesi Sur’da 35 yıldır küçük iş yerinde ayakkabı, çaydanlık tamir eden 52 yaşındaki Reşat Akay, 20 yıl önce işlerin çok iyi olduğunu ve emeğinin karşılığını aldığını söylüyor. Son birkaç yıldır işlerin durma noktasına geldiğini ifade eden Akay “İşimiz kökten bitmişti. Eski bir usta, bir esnaf olmama rağmen emeğimin karşılığını alamıyordum. Ancak yaklaşık bir yıldır insanlar yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabısını getirip tamir ediyor. Böyle olunca işimiz de açıldı. Yeni bir ayakkabı almak istese 500 ile 1000 lira arasındadır. Ama eski ayakkabısını getirip elden geçiriyorum ve 20 lira veriyor. Tamir ettiği ayakkabıyı rahatlıkla bir yıl giyebiliyor” dedi.‘Eski ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine veren müşteriler şimdi satmak için getiriyor’10 çocuk babası Akay, 35 yıldır ayakkabı tamirciliği ile evini geçindirdiğini söylüyor. “Çok şükür sağlığım yerinde, huzurum var” diyen Akay, eski müşteri ile yeni müşterileri arasındaki değişimi şöyle anlatıyor: ‘Parası olan 20 veriyor, olmayan 5 lira veriyor’Kazandığı 100 liranın yetmediğini ifade eden Akay şunları söyledi: Geçinebilmek için yemek öğünlerini düşürdüGeçinebilmek için yemek öğünlerini düşürdüğünü söyleyen Akay “Sabah kahvaltı yapmıyorum. Çünkü kahvaltı yapsam en az 20 lira tutar, öğle yemeği yesem en az 50, akşam yemeği de en az 50 eder 120 lira. Öyle olsa kazandığım para yemeğime yetmez. Onun için sabah kahvaltı yapmıyorum. Öğlene kadar bir şey yemiyorum, öğlen de bir şeyler atıştırıyorum. Akşam yemeğini de evde çocuklarımla yiyorum. Böyle yapmazsam çocuklara bir şey alamam” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220207/turkiyedeki-4-kisilik-bir-ailenin-aclik-siniri3809-tlyoksulluk-siniri-ise10939-tloldu-1053547384.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

ayakkabı, tamir, diyarbakır