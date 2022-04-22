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Bacardi, American Airlines'a 65 bin dolarlık kayıp konyak için dava açtı
Bacardi, American Airlines'a 65 bin dolarlık kayıp konyak için dava açtı
Dünyaca ünlü alkollü içki üreticisi Bacardi, uçuş sırasında kaybolan 65 bin dolar değerindeki konyak nedeniyle ABD'li havayolu şirketi American Airlines'a dava... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
dava
american airlines
alkol
fransa
konyak
kaliforniya
kargo
kargo uçağı
sefer
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Bacardi, geçen yıl yaptığı dağıtımda American Airlines'a Paris'ten Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na taşıması için 1680 kasa içeren 24 palet verdi.Salı günü Kaliforniya'da açılan davada, toplamda 400 kasa bulunan bu paletlerden altısının kaybolduğunu ya da çalındığını öne süren Bacardi, 65 bin dolar değerindeki Fransız konyağının bedelinin ödenmediğini savunuyor. Firma, kayıp kargodan American Airlines'ın sorumlu olduğunu söylüyor. American Airlines uçağı Los Angeles'a indiğinde, en az 6 palet ve 3 kasa kayıptı. Her paletin 70 kasa liköre sahip olduğu ve kayıp kargonun toplam bedelinin 65 bin 820 dolar olduğu tahmin ediliyor. American Airlines, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sivil uçuşların durmasının ardından kargo uçuşlarına başlamıştı. 2020 yılında ilk kargo uçuşunu gerçekleştiren firma, kargo taşımacılığından 8.9 milyar dolar gelir bildirdi
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dava, american airlines, alkol, fransa, konyak, kaliforniya, kargo, kargo uçağı, sefer, kayıp, hırsızlık, bacardi

Bacardi, American Airlines'a 65 bin dolarlık kayıp konyak için dava açtı

14:03 22.04.2022 (güncellendi: 14:08 22.04.2022)
© AFP 2022Bacardi, American Airlines'a 65 bin dolarlık kayıp konyak için dava açtı
Bacardi, American Airlines'a 65 bin dolarlık kayıp konyak için dava açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022
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Dünyaca ünlü alkollü içki üreticisi Bacardi, uçuş sırasında kaybolan 65 bin dolar değerindeki konyak nedeniyle ABD'li havayolu şirketi American Airlines'a dava açtı.
Bacardi, geçen yıl yaptığı dağıtımda American Airlines'a Paris'ten Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na taşıması için 1680 kasa içeren 24 palet verdi.
Salı günü Kaliforniya'da açılan davada, toplamda 400 kasa bulunan bu paletlerden altısının kaybolduğunu ya da çalındığını öne süren Bacardi, 65 bin dolar değerindeki Fransız konyağının bedelinin ödenmediğini savunuyor.
Firma, kayıp kargodan American Airlines'ın sorumlu olduğunu söylüyor.
American Airlines uçağı Los Angeles'a indiğinde, en az 6 palet ve 3 kasa kayıptı. Her paletin 70 kasa liköre sahip olduğu ve kayıp kargonun toplam bedelinin 65 bin 820 dolar olduğu tahmin ediliyor.
American Airlines, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sivil uçuşların durmasının ardından kargo uçuşlarına başlamıştı.
2020 yılında ilk kargo uçuşunu gerçekleştiren firma, kargo taşımacılığından 8.9 milyar dolar gelir bildirdi
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