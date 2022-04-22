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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bile isteye odalarda ışıksız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-22T16:26+0300
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devlet bahçeli
kemal kılıçdaroğlu
mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Karanlıktan medet umanların kaybedececeğini belirten Bahçeli "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.MHP lideri, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220422/kilicdaroglu-elektrik-faturasini-odeyemeyen-milyonlarin-sesi-olmak-istedim-1055763900.html
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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, mhp

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir

16:16 22.04.2022 (güncellendi: 16:26 22.04.2022)
© İHA / İHA-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© İHA / İHA-
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Karanlıktan medet umanların kaybedececeğini belirten Bahçeli "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.
MHP lideri, şöyle devam etti:
"Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.''
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gaz lambası ışığında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim
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