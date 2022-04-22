https://tr.sputniknews.com/20220422/bahceliden-kilicdarogluna-karanliktan-medet-umanlar-bir-kez-daha-kaybedecektir-1055777516.html

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bile isteye odalarda ışıksız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T16:16+0300

2022-04-22T16:16+0300

2022-04-22T16:26+0300

politika

devlet bahçeli

kemal kılıçdaroğlu

mhp

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Karanlıktan medet umanların kaybedececeğini belirten Bahçeli "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.MHP lideri, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220422/kilicdaroglu-elektrik-faturasini-odeyemeyen-milyonlarin-sesi-olmak-istedim-1055763900.html

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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, mhp