https://tr.sputniknews.com/20220422/bahceliden-kilicdarogluna-karanliktan-medet-umanlar-bir-kez-daha-kaybedecektir-1055777516.html
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bile isteye odalarda ışıksız... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T16:16+0300
2022-04-22T16:16+0300
2022-04-22T16:26+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Karanlıktan medet umanların kaybedececeğini belirten Bahçeli "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.MHP lideri, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220422/kilicdaroglu-elektrik-faturasini-odeyemeyen-milyonlarin-sesi-olmak-istedim-1055763900.html
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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, mhp
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Karanlıktan medet umanlar bir kez daha kaybedecektir
16:16 22.04.2022 (güncellendi: 16:26 22.04.2022) Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Karanlıktan medet umanların kaybedececeğini belirten Bahçeli "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır" dedi.
MHP lideri, şöyle devam etti:
"Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.''