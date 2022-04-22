https://tr.sputniknews.com/20220422/bakan-donmezden-kilicdarogluna-olusturmaya-calistigi-soylem-algidir-manipulasyondur-1055771332.html
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur
Bakan Fatih Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T13:51+0300
2022-04-22T13:51+0300
2022-04-22T14:07+0300
fatih dönmez
politika
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0.6 olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220422/epdk-baskanindan-kilicdarogluna-rakamlari-manipule-etmek-dogru-degil-1055766598.html
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fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur
13:51 22.04.2022 (güncellendi: 14:07 22.04.2022) Abone ol
Bakan Fatih Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0.6 olduğunu belirtti.