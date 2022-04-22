https://tr.sputniknews.com/20220422/bakan-donmezden-kilicdarogluna-olusturmaya-calistigi-soylem-algidir-manipulasyondur-1055771332.html

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

Bakan Fatih Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:51+0300

2022-04-22T13:51+0300

2022-04-22T14:07+0300

fatih dönmez

politika

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0.6 olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220422/epdk-baskanindan-kilicdarogluna-rakamlari-manipule-etmek-dogru-degil-1055766598.html

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fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik