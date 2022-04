https://tr.sputniknews.com/20220422/basak-cengiz-cinayeti-samuray-kilicli-katilin-cezai-ehliyeti-tam-1055769377.html

Başak Cengiz cinayeti: Samuray kılıçlı katilin cezai ehliyeti tam

Başak Cengiz cinayeti: Samuray kılıçlı katilin cezai ehliyeti tam

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetinde, Can Göktuğ Boz üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Yüksek İhtisas... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

stanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz davasının üçüncü duruşması başladı.İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.Duruşmaya sunulan Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu raporunda Boz'un cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.Boz'un yargılandığı davada önceki duruşmada, mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

