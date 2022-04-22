Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı Kozlu Köyü'ne minibüsleriyle gelen Amerikalı turistler Austin Ryan Lesher ve Jessica Skye Graham, kamp için hazırlık yapmak üzere araçlarından indi.



Bir süre gezindikten sonra araçlarının yanına gelen turistler, aracın camının kırık olduğunu; fotoğraf makineleri ile bir miktar takı ve 2 bin 25 TL'lerin olmadığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, bölgeye yakın yerde bulunan çobanların ifadeleri üzerine tespit ettikleri şüpheliler R.D. ve F.D'yi çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.