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https://tr.sputniknews.com/20220422/batmanda-abdli-turistlerin-araci-soyuldu-1055784106.html
Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu
Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu
Batman'da Amerikalı turistlerin aracının camını kırarak fotoğraf makineleri, ziynet eşyası ve paralarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
batman
turist
soygun
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı Kozlu Köyü'ne minibüsleriyle gelen Amerikalı turistler Austin Ryan Lesher ve Jessica Skye Graham, kamp için hazırlık yapmak üzere araçlarından indi.Bir süre gezindikten sonra araçlarının yanına gelen turistler, aracın camının kırık olduğunu; fotoğraf makineleri ile bir miktar takı ve 2 bin 25 TL'lerin olmadığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, bölgeye yakın yerde bulunan çobanların ifadeleri üzerine tespit ettikleri şüpheliler R.D. ve F.D'yi çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.Çalınan malzemeler turistlere teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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batman, turist, soygun

Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu

21:31 22.04.2022
© DHABatman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu
Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
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Batman'da Amerikalı turistlerin aracının camını kırarak fotoğraf makineleri, ziynet eşyası ve paralarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı Kozlu Köyü'ne minibüsleriyle gelen Amerikalı turistler Austin Ryan Lesher ve Jessica Skye Graham, kamp için hazırlık yapmak üzere araçlarından indi.

Bir süre gezindikten sonra araçlarının yanına gelen turistler, aracın camının kırık olduğunu; fotoğraf makineleri ile bir miktar takı ve 2 bin 25 TL'lerin olmadığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, bölgeye yakın yerde bulunan çobanların ifadeleri üzerine tespit ettikleri şüpheliler R.D. ve F.D'yi çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.
Çalınan malzemeler turistlere teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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