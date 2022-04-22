https://tr.sputniknews.com/20220422/bddk-izin-verdi-yeni-bir-katilim-bankasi-kuruluyor-1055761851.html

BDDK izin verdi: Yeni bir katılım bankası kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni bir katılım bankası kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1,5 milyar TL sermayeli Hayat Katılım Bankası AŞ'nin kuruluşuna izin verdi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T09:30+0300

2022-04-22T09:30+0300

2022-04-22T09:30+0300

ekonomi

bddk

resmi gazete

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari 1.5 milyar TL sermayeli ve Hayat Katılım Bankası AŞ unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararında bankanın, Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya AŞ, As Tüketim Malları AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi.Aynı gazetede yer alan diğer BDDK kararıyla, Garanti Bankası AŞ'ye, iç kontrol sistemine ilişkin süreçlerde iştirak ve bağlı ortaklıklarına destek/danışmanlık hizmeti sağlama izni verildi.

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bddk, resmi gazete