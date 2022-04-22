https://tr.sputniknews.com/20220422/belediye-baskanina-yumurtali-saldiriya-4-gozalti-1055779461.html
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı
Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Akay’ın 300 ramazan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T17:11+0300
2022-04-22T17:11+0300
2022-04-22T17:11+0300
türkiye
adana
yumurta
saldırı
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Adana'da Seyhan Belediyesi’nin dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı.Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi.4 kişi gözaltına alındıEvlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.Şüpheliler, Akay’ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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adana, yumurta, saldırı
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı
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Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Akay’ın 300 ramazan kolisi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.
Adana'da Seyhan Belediyesi’nin dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı.
Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.
Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi.
4 kişi gözaltına alındı
Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Şüpheliler, Akay’ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.