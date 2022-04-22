https://tr.sputniknews.com/20220422/belediye-baskanina-yumurtali-saldiriya-4-gozalti-1055779461.html

Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı

Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a iftar programında yumurtalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Akay’ın 300 ramazan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T17:11+0300

2022-04-22T17:11+0300

2022-04-22T17:11+0300

türkiye

adana

yumurta

saldırı

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Adana'da Seyhan Belediyesi’nin dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı.Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi.4 kişi gözaltına alındıEvlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.Şüpheliler, Akay’ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

türkiye

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adana, yumurta, saldırı