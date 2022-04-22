https://tr.sputniknews.com/20220422/bella-hadid-paylasti-imam-mutlu-olduk-dedi-1055770721.html

Bella Hadid paylaştı, imam 'mutlu olduk' dedi

Bella Hadid paylaştı, imam 'mutlu olduk' dedi

Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyadan... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T13:30+0300

2022-04-22T13:30+0300

2022-04-22T13:30+0300

türkiye

bella hadid

imam

teravih namazı

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Eyüpsultan'da bulunan caminin imamı Eroğlu'nun çocuklarla birlikte oynadığı "teravih treni" oyunu, sosyal medyada büyük beğeni aldı.Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Sosyal medyada sık sık Filistin'e destek veren Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı."İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum"İmam Erdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor. Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken Bella Hadid'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor."

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bella hadid, imam, teravih namazı