https://tr.sputniknews.com/20220422/boris-johnsondan-hindistan-ziyaretinde-rusyanin-zaferi-gercekci-bir-ihtimal-degerlendirmesi-1055782482.html

Boris Johnson'dan Hindistan ziyaretinde 'Rusya'nın zaferi gerçekçi bir ihtimal' değerlendirmesi

Boris Johnson'dan Hindistan ziyaretinde 'Rusya'nın zaferi gerçekçi bir ihtimal' değerlendirmesi

Rusya ile iyi ilişkilerini koruyan ve ABD'nin dayattığı yaptırımlara uymayan ülkelerden Hindistan'a ABD'nin ardından Britanya diplomatik çıkarma yaptı. Eski... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T20:23+0300

2022-04-22T20:23+0300

2022-04-22T20:48+0300

dünya

hindistan

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Rusya ile iyi ilişkilerini koruyan ve ABD'nin dayattığı yaptırımlara uymayan ülkelerden Hindistan'a ABD'nin ardından Britanya diplomatik çıkarma yaptı. Eski sömürgeci gücün Başbakanı Boris Johnson, iki ülke ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi duruma geldiği iddiasıyla vardığı Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile görüşüp bir dizi anlaşmaya imza attı. Ama gündemin başında Rusya vardı.İki günlük ziyaretinin ilk gününde Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenleyen Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), 'Ukrayna'da çatışmaların uzun sürmesinin ve Rusya'nın kazanmasının gerçekçi bir ihtimal olduğunu' söyledi. Batılı istihbarat servislerinin Ukrayna'da çatışmaların 2023 sonunda dek sürebileceği ve Rusya için zaferle sonuçlanabileceği değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorusu üzerine 'her ikisinin de doğru çıkabileceğini' belirten BoJo, Rusya'nın kazanma ihtimali için "Elbette bunun gerçekçi bir olasılık olması üzücü" dedi. 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devasa bir ordusu olduğundan' söz eden BoJo, "Putin çok zor bir siyasi pozisyonda, çünkü feci bir gaf yaptı" ifadesini kullandı. 'Gaf' sözüyle ne demek istediğini belirtmedi, ancak bu kelime son zamanlarda Batılı yetkililer tarafından Moskova'nın Ukrayna'da operasyon başlatma kararını tanımlamak için kullanılıyor. "Putin'in artık tek bir seçeneği kaldı: Ukraynalıları ezmek için topçu güçleri öncülüğündeki korkunç öğütme yaklaşımını kullanmayı sürdürmeyi çalışmak" iddiasında bulunan BoJo, Rusya güçlerinin Mariupol'deki bir kara köprüsünü güvenceye almaya çok yaklaştığını, bu aşamada durumun öngörülemez olduğunu anlattı. Ukraynalıların 'inanılmaz bir kahramanlık ve savaşma istekliliği' gösterdiğini söyleyen Britanya Başbakanı, dolayısıyla çatışma uzun sürse bile 'ruhlarının fethedilemeyeceğini' dile getirdi.Bu ayın başlarında Ukrayna'ya 100 milyon sterlin değerinde silah sağlama sözünün ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ziyaret edip Kiev sokaklarında klip çeken BoJo, "Putin, gelecek birkaç ay içinde elde edebileceği askeri üstünlük ne olursa olsun -ve bunun uzun bir süre olabileceğine katılıyorum- Ukrayna halkının ruhunu fethedemeyecek. Bu açıkça gözlemlenebilir bir gerçek" dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Britanyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya paylaşımlarında, geniş kapsamlı ve verimli geçtiği, yeni işbirliği alanlarını ele aldıklarını duyurdu. Ticaret, savunma ve temiz enerji gibi sektörlerin öne çıktığını, Hindistan'daki reformlardan ve yatırım fırsatlarından bahsettiklerini, yeni başlayan şirketlerle girişimlerin yararına inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi ele aldıklarını aktardı.Açıklamalarda, iki liderin savunma ve güvenlik işbirliğini Hindistan-Britanya Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın anahtar unsuru olarak dönüştürmekte hemfikir kaldığı, her iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ortak geliştirme-üretim dahil olmak üzere savunma işbirliği fırsatlarını ele aldığı belirtildi. Ortak açıklamada, özellikle siber yönetişim, siber caydırıcılık ve kritik ulusal altyapının korunması alanları başta olmak üzere siber güvenlik konusunda işbirliğini daha da yoğunlaştırmaya, kalıcı terörizm ve radikal aşırıcılık tehdidine karşı koymak için yakın işbirliğine vurgu yapıldı. İki ülke, Nükleer Enerji Ortaklığı ve Küresel Yenilik Ortaklığı Hakkında Mutabakat Zaptı dahil olmak üzere bir dizi anlaşma imzaladı.

https://tr.sputniknews.com/20220401/bidenin-danismanindan-hindistana-rusya-yaptirimlarina-uymamanin-dolari-birakmanin-sonuclari-olur-1055228486.html

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