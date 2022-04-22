https://tr.sputniknews.com/20220422/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1055781102.html

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,30 değer kaybıyla 2.472,50 puandan tamamladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T18:47+0300

2022-04-22T18:47+0300

2022-04-22T18:48+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054440566_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_909d2e24668861381d53eb33f2c01d25.jpg

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84.31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 53 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 3.65, holding endeksi yüzde 3.10 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,05 ile madencilik oldu.Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında yarım puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından küresel pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini söyledi.Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in eylül toplantısı da dahil olmak üzere yapacağı üst üste dört toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.Analistler, şirketlerin bilanço açıklamaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini dile getirerek, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleyeceği Enflasyon Raporu toplantısı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

borsa, borsa istanbul