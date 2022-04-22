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Brezilya'da Rio Karnavalı, 2 yıllık pandemi arasından sonra başladı
Brezilya'da Rio Karnavalı, 2 yıllık pandemi arasından sonra başladı
Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.
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rio karnavalı, brezilya, kovid-19, rio de janerio, фото

Brezilya'da Rio Karnavalı, 2 yıllık pandemi arasından sonra başladı

17:08 22.04.2022
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Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.
Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.
© EPA / Antonio LacerdaBrezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. - Sputnik Türkiye
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© EPA / Antonio Lacerda
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.
© EPA / Antonio Lacerda Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.
 Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/3
© EPA / Antonio Lacerda
Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.
© EPA / Antonio LacerdaRio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum dedi - Sputnik Türkiye
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© EPA / Antonio Lacerda
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi
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