Brezilya'da Rio Karnavalı, 2 yıllık pandemi arasından sonra başladı
Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.
Brezilya'da 2 yıldır Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.
© EPA / Antonio LacerdaBrezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.
© EPA / Antonio Lacerda Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.
Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.
© EPA / Antonio LacerdaRio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi