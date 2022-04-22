https://tr.sputniknews.com/20220422/chpli-ozel-aym-uyelerine-olabilecek-en-kisa-surede-karar-vermeleri-cagrisinda-bulunuyoruz-1055768656.html

CHP’li Özel: AYM üyelerine en kısa sürede karar vermeleri çağrısında bulunuyoruz

CHP’li Özel: AYM üyelerine en kısa sürede karar vermeleri çağrısında bulunuyoruz

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Seçim Kanunu'ndaki değişikliklere yönelik itirazı ile ilgili başvurusunu esastan görüşme kararı aldı. Kararı Sputnik’e... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:40+0300

2022-04-22T12:40+0300

2022-04-22T12:43+0300

politika

anayasa mahkemesi (aym)

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim yasası

seçim

özgür özel

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CHP, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için 12 Nisan'da AYM'ye başvurdu. AYM, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik görmeyen yüksek mahkeme, iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.CHP, seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6’ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11’inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptalini istemişti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde bu talebi esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyor.AYM’nin başvuruyu kabul ederek itirazı esastan görüşmesini Sputnik’e değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığımız başvuru üzerindeki ilk incelemesini dün tamamlayarak, bir eksiklik görmeyerek iptal istemini ve yürürlüğün durdurulması talebimizi esastan görüşmeye karar verdi” dedi‘70 yıldır değişmeyen kaideyi değiştirdiler’Seçim yasasında yapılan değişiklik ile 70 yıllık bir uygulamanın değiştiğine dikkat çeken Özel “Cumhuriyet Halk Partisi olarak il ve ilçe seçim kurullarının teşekküllerine ilişkin 1950 yılından beri değişmeyen yöntemin değiştirilmek istenmesini ve cumhurbaşkanını seçim yasaklarından muaf tutan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu görüşündeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin 70 yıldır değişmeyen kaideyi neden değiştirdiğine yönelik mantıklı bir açıklama yapmamıştır ve bu düzenleme anayasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.‘Konun önemi ve aciliyeti var’AYM üyelerine de seslenen Özel “Ayrıca kanunla ocak ayında oluşan il ve ilçe seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesi öngörülüyor. Yenilenme süreci Yüksek Seçim Kurulu’nun 13 Nisan tarihli kararıyla resmen başladı. Dolayısıyla, bir sonraki seçimleri doğrudan etkileyecek bu düzenlemeye ilişkin kararın, kurullar yenilenmeden verilmesinde seçimlerin güvenliği açısından kamu yararı olduğunu değerlendiriyoruz. Konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyelerine olabilecek en kısa sürede karar vermesi çağrısında bulunuyoruz” sözlerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/aym-secim-kanunu-itirazini-kabul-etti-1055736341.html

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anayasa mahkemesi (aym), cumhuriyet halk partisi (chp), seçim yasası, seçim, özgür özel