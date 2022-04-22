https://tr.sputniknews.com/20220422/cinsel-istismardan-tutuklanan-imamin-bilgisayarinda-cocuk-pornosu-videolari-bulundu-1055782879.html
Cinsel istismardan tutuklanan imamın bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulundu
Cinsel istismardan tutuklanan imamın bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulundu
Mersin’in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii’nin imamı M.Karaip, bir kız çocuğunu istismar ettiği yönündeki suçlamayla tutuklandı. İmam Karaip’in... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T20:38+0300
2022-04-22T20:38+0300
2022-04-22T20:38+0300
türkiye
çocuk istismarı
cinsel saldırı
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İmam Karaip tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun ailesinin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.Sözcü’nün haberine göre, ismi açıklanmayan kız çocuğu, evli ve iki çocuk babası imam Karaip’in kendisine yönelik uzun süreli cinsel istismarıyla ilgili savcılıkta pedagog eşliğinde ifade verdi.Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması üzerine polis ekipleri, İmam Karaip’i gözaltına aldı. Evinde arama yapılan imamın bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosu içeren videoların bulunduğu öğrenildi.İmamın bilgisayarına el konulurken, Karaip mahkemeye çıkartıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Karaip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk istismarı, cinsel saldırı
Cinsel istismardan tutuklanan imamın bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulundu
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Mersin’in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii’nin imamı M.Karaip, bir kız çocuğunu istismar ettiği yönündeki suçlamayla tutuklandı. İmam Karaip’in bilgisayarında çocuk pornosu videolarının bulunduğu öğrenildi.
İmam Karaip tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun ailesinin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
Sözcü’nün haberine göre, ismi açıklanmayan kız çocuğu, evli ve iki çocuk babası imam Karaip’in kendisine yönelik uzun süreli cinsel istismarıyla ilgili savcılıkta pedagog eşliğinde ifade verdi.
Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması üzerine polis ekipleri, İmam Karaip’i gözaltına aldı. Evinde arama yapılan imamın bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosu içeren videoların bulunduğu öğrenildi.
İmamın bilgisayarına el konulurken, Karaip mahkemeye çıkartıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Karaip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.