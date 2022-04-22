https://tr.sputniknews.com/20220422/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1055760162.html
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Bolu ve Hatay'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Diyarbakır ve Erzurum'da da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T06:39+0300
2022-04-22T06:39+0300
2022-04-22T06:39+0300
türkiye
resmi gazete
kamulaştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi sınırları içerisinde yer alan, aktif fay hattı ve çevresindeki tampon bölgede kaldığı tespit edilen 41 taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.Söz konusu taşınmazlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.Hatay'da 7 özel mülkün acele kamulaştırılması kararlaştırıldıHatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahalleri sınırları içerisinde yer alan 7 özel mülkün de üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Diyarbakır ve Erzurum'daki bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildiDiyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar ile Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_90b5be2880d84e56a6306adaeb56defb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, kamulaştırma
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Abone ol
Bolu ve Hatay'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Diyarbakır ve Erzurum'da da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi sınırları içerisinde yer alan, aktif fay hattı ve çevresindeki tampon bölgede kaldığı tespit edilen 41 taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Söz konusu taşınmazlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.
Hatay'da 7 özel mülkün acele kamulaştırılması kararlaştırıldı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahalleri sınırları içerisinde yer alan 7 özel mülkün de üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Diyarbakır ve Erzurum'daki bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar ile Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.
Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.