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Disney Plus, Tarkan'la anlaştı
Disney Plus, Tarkan'la anlaştı
The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Tarkan'la el sıkıştı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T08:56+0300
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14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'den 15 ünlü isimle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Tv100’de yer alan habere göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve son olarak Tarkan'la da el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220421/disney-plus-ilk-turk-dizisini-duyurdu-engin-akyurek-basrolde-1055739418.html
https://tr.sputniknews.com/20220126/disney-plus-bu-yaz-turkiyede-yayina-basliyor-1053136934.html
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disney plus, tarkan

Disney Plus, Tarkan'la anlaştı

08:56 22.04.2022
© Fotoğraf : FacebookTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Fotoğraf : Facebook
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The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Tarkan'la el sıkıştı.
14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'den 15 ünlü isimle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı.
Tv100’de yer alan habere göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve son olarak Tarkan'la da el sıkıştı.
Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.
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