https://tr.sputniknews.com/20220422/disney-plus-tarkanla-anlasti-1055760835.html

Disney Plus, Tarkan'la anlaştı

Disney Plus, Tarkan'la anlaştı

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Tarkan'la el sıkıştı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T08:56+0300

2022-04-22T08:56+0300

2022-04-22T08:56+0300

yaşam

disney plus

tarkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103103/64/1031036483_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_d943a7d16e808ee1b8f1fa6220a20bd4.jpg

14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına girmeye hazırlanan dünya devi Disney Plus, Türkiye'den 15 ünlü isimle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Tv100’de yer alan habere göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve son olarak Tarkan'la da el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220421/disney-plus-ilk-turk-dizisini-duyurdu-engin-akyurek-basrolde-1055739418.html

https://tr.sputniknews.com/20220126/disney-plus-bu-yaz-turkiyede-yayina-basliyor-1053136934.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

disney plus, tarkan