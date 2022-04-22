https://tr.sputniknews.com/20220422/doguya-1-milim-bile-genislemeyecegine-soz-veren-nato-70-yilda-nasil-yayildi-1055784364.html

Doğuya ‘1 milim bile’ genişlemeyeceğine söz veren NATO, 70 yılda nasıl yayıldı?

Doğuya ‘1 milim bile’ genişlemeyeceğine söz veren NATO, 70 yılda nasıl yayıldı?

1990 yılında, NATO’nun ‘doğuya doğru 1 milim bile genişlemeyeceği’ sözü verilirken, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 14 ülke daha ittifaka alındı... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T21:49+0300

2022-04-22T21:49+0300

2022-04-22T22:30+0300

dünya

nato

ab

batılı ülkeler

rusya

vladimir putin

mihail gorbaçov

sovyetler birliği

sosyalizm

komünizm

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Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ve sosyalizm ‘tehlikesine’ karşı 1948'de ABD Dış işleri Bakanı George C. Marshall'ın talimatıyla Pentagon'da bir araya gelen Avrupalı liderlerin kurduğu NATO, Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen doğuya doğru genişlemesini sürdürüyor.Başlangıçta 12 ülkeden oluşurken, 2022 itibarıyla 30 üyesi bulunan NATO’nun, kuruluş yılından itibaren doğuya doğru genişlemesi ise şu şekilde:Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından NATO, 14 ülkeyi daha üye yaptıEski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 1990 ilkbaharında NATO’nun Doğu yönünde genişlememesi konusunda karar alındığını beyan etmişti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yayınlanmasına onay verdiği belgelerle de tasdiklenen bu karar, ABD'nin, Sovyet liderine NATO'nun askeri varlığını ‘1 milim doğuya doğru genişletilmeyeceğine’ dair söz verdiğine işaret ediyordu. Oysa ki 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 14 ülke daha NATO’nun teklifi üzerine ittifaka katıldı.Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerimiz ve uyarılarımız görmezden gelindiDaha önce konu ile alakalı farklı zamanlarda röportaj veren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yayılmanın yapılan tüm anlaşmalara aykırı olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20220413/canli--rusya-disisleri-bakanligi-ukraynadan-gelen-kimyasal-teror-tehdidi-gercek-1055516042.html

rusya

sovyetler birliği

doğu

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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nato, ab, batılı ülkeler, rusya, vladimir putin, mihail gorbaçov, sovyetler birliği, sosyalizm, komünizm, doğu, ilerleme, yayılma, ukrayna krizi