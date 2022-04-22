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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220422/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055761665.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.70'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.94 TL’de yer alıyor. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T09:16+0300
2022-04-22T09:16+0300
ekonomi
dolar
altın
yarım gram altın
gram altın
euro
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Dolar, piyasalarda haftanın son iş gününde 14,70 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,7001 lira, satış fiyatı 14,71001 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,9464 lira alış fiyatı, 15,9574 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19,1099 lira, satış fiyatı 19,2057 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, dün tekrar yükselişe geçerken 22 Nisan sabahında 1950 dolar bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada, gram altın satış fiyatı 923 lira, çeyrek altın satış fiyatı 1513 lira, yarım altın satış fiyatı 3027 lira, tam altın satış fiyatı 6036 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055729799.html
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dolar, altın, yarım gram altın, gram altın, euro

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:16 22.04.2022
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
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Dolar 14.70'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.94 TL’de yer alıyor.
Dolar, piyasalarda haftanın son iş gününde 14,70 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,7001 lira, satış fiyatı 14,71001 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,9464 lira alış fiyatı, 15,9574 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19,1099 lira, satış fiyatı 19,2057 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, dün tekrar yükselişe geçerken 22 Nisan sabahında 1950 dolar bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada, gram altın satış fiyatı 923 lira, çeyrek altın satış fiyatı 1513 lira, yarım altın satış fiyatı 3027 lira, tam altın satış fiyatı 6036 lira seviyesinde yer alıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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