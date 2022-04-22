https://tr.sputniknews.com/20220422/elon-musktan-twitteri-almak-icin-465-milyar-dolarlik-finansman-1055756638.html
Elon Musk'tan Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansman
Elon Musk'tan Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansman
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T00:00+0300
2022-04-22T00:00+0300
2022-04-22T00:29+0300
elon musk
twitter
dünya
satın alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053313971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b95d6dbf8f8443437fdb7fa040b22c.jpg
Forbes tarafından servetinin yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıkladı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX şirketlerinde bulunan Musk'ın, 21 milyar doları da kendisinin karşılayacağını belirtildi. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.Bildirime göre, Musk, teklifinin yanıtsız kalması durumunda, hisse başına 54.20 dolarlık teklif yaparak Twitter yatırımcılarına doğrudan gitmeyi değerlendiriyor.Bildirimde, Musk'ın teklifine resmi olarak 'istenmeyen' teklifine yanıt verilmediği, Twitter'ın satın alınması için kesin bir anlaşmaya varmak istediği ve "müzakerelere hemen başlamaya hazır" olduğu ifade edildi.Twitter'dan 'zehirli hap' önlemiGeçtiğimiz günlerde Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini oy birliğiyle reddetmişti.Yönetim, Musk'ın şirketi 'satın almasını engellemek' amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket, 'zehirli hap' olarak adlandırılan bir önlem almıştı.Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarılmıştı.Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053313971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e75c2af1a5e5c189d45eb7746d88722e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , satın alma
Elon Musk'tan Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansman
00:00 22.04.2022 (güncellendi: 00:29 22.04.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını bildirdi.
Forbes tarafından servetinin yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıkladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.
Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX şirketlerinde bulunan Musk'ın, 21 milyar doları da kendisinin karşılayacağını belirtildi. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.
Bildirime göre, Musk, teklifinin yanıtsız kalması durumunda, hisse başına 54.20 dolarlık teklif yaparak Twitter yatırımcılarına doğrudan gitmeyi değerlendiriyor.
Bildirimde, Musk'ın teklifine resmi olarak 'istenmeyen' teklifine yanıt verilmediği, Twitter'ın satın alınması için kesin bir anlaşmaya varmak istediği ve "müzakerelere hemen başlamaya hazır" olduğu ifade edildi.
Twitter'dan 'zehirli hap' önlemi
Geçtiğimiz günlerde Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini oy birliğiyle reddetmişti.
Yönetim, Musk'ın şirketi 'satın almasını engellemek' amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.
Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket, 'zehirli hap' olarak adlandırılan bir önlem almıştı.
Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarılmıştı.
Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.