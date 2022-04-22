https://tr.sputniknews.com/20220422/epdk-baskanindan-kilicdarogluna-rakamlari-manipule-etmek-dogru-degil-1055766598.html
EPDK Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Rakamları manipüle etmek doğru değil
EPDK Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Rakamları manipüle etmek doğru değil
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı 278 bin 350" açıklaması yaptı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T11:55+0300
2022-04-22T11:55+0300
2022-04-22T11:55+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
mustafa yılmaz
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "4 milyon hanenin elektriği kesik" sözlerine yanıt verdi. EPDK Başkanı Yılmaz, "Borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı 278 bin 350. Rakamları manipüle etmek doğru değil" dedi. Kılıçdaroğlu, bugün FOX TV'de yaptığı açıklamada, yılbaşında yapılan zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2.5 aydır faturasını ödememesinin ardından dün evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Bu eylemi elektriği kesilen dört milyon aileye dikkat çekmek için yaptım" demişti.
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), mustafa yılmaz, kemal kılıçdaroğlu, elektrik
EPDK Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Rakamları manipüle etmek doğru değil
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı 278 bin 350" açıklaması yaptı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "4 milyon hanenin elektriği kesik" sözlerine yanıt verdi.
EPDK Başkanı Yılmaz, "Borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı 278 bin 350. Rakamları manipüle etmek doğru değil" dedi.
Kılıçdaroğlu, bugün FOX TV'de yaptığı açıklamada, yılbaşında yapılan zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2.5 aydır faturasını ödememesinin ardından dün evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Bu eylemi elektriği kesilen dört milyon aileye dikkat çekmek için yaptım" demişti.