https://tr.sputniknews.com/20220422/erdogan-sayin-putin-ve-zelenskiy-ile-bugun-yarin-yeniden-gorusme-yapmayi-planladik-1055772800.html
Erdoğan: Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık
Erdoğan: Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ümitsiz değiliz, Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T14:09+0300
2022-04-22T14:09+0300
2022-04-22T14:36+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
istanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, istanbul
Erdoğan: Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık
14:09 22.04.2022 (güncellendi: 14:36 22.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ümitsiz değiliz, Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Ümitsiz değiliz, Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde sürdüreceğiz.
Bu süreç içinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat Pençe Harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de son çırpınışları olarak, Kandil'den de gelen talimatla, yakıp yıkın gibi, yerine getirmenin gayreti içindeler. 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir şehidimiz daha var. Biz uzman çavuşumuz şehit oldu. Şehidimiz 3 oldu.