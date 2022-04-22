Erdoğan: Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık

Bu süreç içinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat Pençe Harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de son çırpınışları olarak, Kandil'den de gelen talimatla, yakıp yıkın gibi, yerine getirmenin gayreti içindeler. 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir şehidimiz daha var. Biz uzman çavuşumuz şehit oldu. Şehidimiz 3 oldu.