https://tr.sputniknews.com/20220422/galatasaraydaki-secime-yonelik-tedbir-karari-kaldirildi-1055767332.html
Galatasaray'daki seçime yönelik tedbir kararı kaldırıldı
Galatasaray'daki seçime yönelik tedbir kararı kaldırıldı
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T12:14+0300
2022-04-22T12:14+0300
2022-04-22T12:38+0300
spor
galatasaray
seçim
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Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da, Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.
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galatasaray, seçim
Galatasaray'daki seçime yönelik tedbir kararı kaldırıldı
12:14 22.04.2022 (güncellendi: 12:38 22.04.2022) Abone ol
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı.
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da, Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.
Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.