https://tr.sputniknews.com/20220422/galatasaraydaki-secime-yonelik-tedbir-karari-kaldirildi-1055767332.html

Galatasaray'daki seçime yönelik tedbir kararı kaldırıldı

Galatasaray'daki seçime yönelik tedbir kararı kaldırıldı

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:14+0300

2022-04-22T12:14+0300

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spor

galatasaray

seçim

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Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da, Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

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galatasaray, seçim