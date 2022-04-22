https://tr.sputniknews.com/20220422/hollanda-basbakani-rutte-erdoganin-moskova-ile-kiev-arasindaki-arabuluculukta-ozel-rolu-var-1055783634.html

Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var

Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusunda özel rolü olduğunu söyledi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T21:10+0300

2022-04-22T21:10+0300

2022-04-22T21:12+0300

ukrayna krizi

hollanda

türkiye

recep tayyip erdoğan

mark rutte

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bakanlar kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin devamı olarak Erdoğan ile bugün telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti.Rutte açıklamasının devamında şunları söyledi:Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum" paylaşımında bulundu.Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.

hollanda

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hollanda, türkiye, recep tayyip erdoğan, mark rutte