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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/hollanda-basbakani-rutte-erdoganin-moskova-ile-kiev-arasindaki-arabuluculukta-ozel-rolu-var-1055783634.html
Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var
Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusunda özel rolü olduğunu söyledi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
hollanda
türkiye
recep tayyip erdoğan
mark rutte
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bakanlar kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin devamı olarak Erdoğan ile bugün telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti.Rutte açıklamasının devamında şunları söyledi:Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum" paylaşımında bulundu.Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.
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hollanda, türkiye, recep tayyip erdoğan, mark rutte

Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var

21:10 22.04.2022 (güncellendi: 21:12 22.04.2022)
© REUTERS / Piroschka Van De WouwMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusunda özel rolü olduğunu söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bakanlar kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin devamı olarak Erdoğan ile bugün telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti.
Rutte açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Kendisinin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk konusunda özel rolü var. Bunu yapan birkaç Batı dışı ittifaklarımızdan biridir. Diğerleri İsrail'den Naftali Bennett ve Hindistan'dan Narendra Modi. Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olmasıdır."
Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum" paylaşımında bulundu.
Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.
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