https://tr.sputniknews.com/20220422/imamoglu-turkiyede-iktidar-degistiginde-istanbulda-isler-yoluna-girer-1055760991.html

İmamoğlu: Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul’da işler yoluna girer

İmamoğlu: Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul’da işler yoluna girer

İBB Başkanı İmamoğlu, “İstanbul’un bir yıla dayanma gücü var. Gerçekleri anlatırız. Vatandaşımız hisseder emin olun. Nasıl 3 yıl dayandık. Türkiye’de iktidar... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T07:50+0300

2022-04-22T07:50+0300

2022-04-22T08:11+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

ak parti

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Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "3 yıl sonra göreve gelirken olmayı planladığınız noktada mısınız?" sorusuna "Keşke olabilseydik. Pandemi süreci bizi yordu, finans desteği almadan geçirdik. Dünyada bütün yerel yönetimler merkezi yönetimlerden yoğun bir katkı alarak süreci geçirmelerine rağmen biz hizmetlerimizi bütçemizden eksilterek yaptık" diye yanıt verdi. Pandeminin 4 milyar liranın üzerinde maliyeti olduğunu belirten İmamoğlu, "Biz 2020 yılında 20 milyon turist hedefliyorduk, 4-5 milyonla tamamlandı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda tahmin ettiğimiz gibi geçti deme şansımız yok. Engellemeler olmasaydı, kamu yönetimi, kamu kurumları arasında ilişki terbiyesi, ilişki kabiliyeti yeterince iyi olsaydı, siyasi nezaketsizlik ya da bir seçimi kaybetmenin travmaları bu kadar büyük olmasaydı bütün olumsuz koşullara rağmen yaptıklarımızın en az yüzde 30-40 daha üstüne iş koyardım" dedi. “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar.” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: ”AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul’un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul’da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15’i 16’sı 20’si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti’nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız’ diyorlarsa İstanbul’daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür.”İBB yetkililerinin açıklamalarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atatürk Havalimanı’nın ‘millet bahçesi’ne dönüştürmek için mayısta çalışmaların başlayacağını duyurmasına ilişkin soruya da yanıt veren İmamoğlu, ”Bu şehre yetmedi mi ihanetiniz” dedi ve şöyle devam etti: ”Bakanın açıklamasını çok yanlış buluyorum. Gazetede gördüm, bir fotoğraf, PDF’de yemyeşil yapılmış bir fotoğrafla yeşil alan yapıyoruz. İlkokul öğrencisine versek güler. Biz 100 metrekare, 500 metrekare bir alanın bile yarışmasını yapıyoruz. Sen 3 milyon metrekare için ‘başlıyorum’ diyorsun. Kiminle konuştun? Bir sene sonra siyaset ömrün bitiyor. ‘Mayısta başlıyoruz, haziranda başlıyoruz, temmuzda yıkıyoruz, ağustosta pisti kırıyoruz’… Bu nedir? Bahsettiğimiz bu kötü akıl, kara bulutun dağılması lazım bu şehrin ve bu ülkenin üzerinden. Bedeli çok ağır oluyor. Bunu İBB ile konuştun mu? Çıkıp bir lansmanını yaptın mı? ‘Ey 16 milyon İstanbullu, böyle bir proje hazırladık’ dedin mi? Tartıştırdın mı? Aynı Kanal İstanbul’daki gibi, mal kaçırır gibi. Akşamdan sabaha binlik planlar, akşamdan sabaha 18 uygulaması, akşamdan sabaha 5 binlik planlar. Bu nedir ya? Harıl harıl, gürül gürül nereye koşuyorsunuz? Hangi prensiplere uygun bu? Bu şehre yetmedi mi ihanetleriniz? Yeni ihanetler. Sen yola çıksan zaten ancak verdiğin zararla kalırsın, bir sene sonra zaten gidiyorsun. Bir nefes al, bir dur, sakin ol.”İmamoğlu, "TBMM'de belediye metrolarının gelirinde kesinti yapılmasıyla ilgili yasa teklifi var. İBB nasıl etkilenecek?" sorusuna ise "Nasıl 3 yıl dayandık, 1-1.5 yıl dayanacak gücümüz var. Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul'da işler yoluna girer" diye yanıt verdi. "El insaf, vicdan diye dua edeceğiz şu anda bu teklif yasalaşırsa. Çünkü gerçekten İBB'ye ve İstanbul halkına zarar verir. Ama bu tür zararlar geçici. Görev süresi bir yıldan biraz fazla kalmış olan bir iktidardan bahsediyoruz. Bu tür zarar verici hamleleri ne kadar büyütürlerse alacakları oy ihtimali o kadar aşağı inecek. Bu da bir uyarı benden kendilerine. Kim üstüne alıyorsa, İstanbul'daki parti üyesinden en tepesindeki isme kadar AK Parti'yi uyarıyorum. İstanbul'a kötülük yapmasınlar. Nasıl 3 yıl dayandık, 1-1.5 yıl dayanacak gücümüz var. Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul'da işler yoluna girer."İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davayla ilgili de konuştu. İmamoğlu, “Benim YSK'ya hakaret diye kabul ettikleri ifademin muhatabı bellidir. Çünkü aynı ifadeyi bana kullanmıştır ve siyasi muhatabıma cevap vermiştim. Ancak ne yazık ki mahkeme tümden yanlış bir karar ile muhataptır. Siyasi değil hukuki bir karar çıkmasını her vatandaş gibi umut ediyorum. Bu tür siyasi hamleler bize bir şey kaybettirmez ancak ülkemiz kaybeder” ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, ibb, ak parti