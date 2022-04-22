https://tr.sputniknews.com/20220422/imf-avrupa-rus-gazinin-yokluguna-en-fazla-6-ay-dayanabilir-1055785087.html
IMF: Avrupa, Rus gazının yokluğuna en fazla 6 ay dayanabilir
IMF: Avrupa, Rus gazının yokluğuna en fazla 6 ay dayanabilir
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer, Avrupa’nın Rus doğalgazından vazgeçmesi durumunda, en fazla 6 ay dayanabileceğini, ardından... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T22:11+0300
2022-04-22T22:11+0300
2022-04-22T22:11+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
avrupa
rusya
doğalgaz
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Kammer, “Avrupa, Rus gazı tamamen kesilirse, önümüzdeki 6 ay içerisinde yaşabilir. Aynı zamanda bu kesinti kışa kadar veya daha uzun bir süre devam etse bunun büyük olumsuz sonuçları olur” ifadesini kullandı.Durumu etkilemenin tek bir yolunun olmadığını, bir dizi tedbirlere ihtiyaç olduğunu anlatan Kammer, tedbirlerden birinin, alternatif tedarik kaynaklarını aramak olduğunu, bir dizi ülkenin bu arayışı artık başlattığını söyledi.Kammer, gaz stoku yapılabilmesi ve olası kesintinin etkisinin yumuşatılması için vatandaşlarının da tüketimi azaltması gerektiğini kaydetti.
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imf, uluslararası para fonu (imf), avrupa, rusya, doğalgaz
IMF: Avrupa, Rus gazının yokluğuna en fazla 6 ay dayanabilir
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer, Avrupa’nın Rus doğalgazından vazgeçmesi durumunda, en fazla 6 ay dayanabileceğini, ardından Avrupa ekonomisinin bu kararın olumsuz sonuçlarını hissedeceğini belirtti.
Kammer, “Avrupa, Rus gazı tamamen kesilirse, önümüzdeki 6 ay içerisinde yaşabilir. Aynı zamanda bu kesinti kışa kadar veya daha uzun bir süre devam etse bunun büyük olumsuz sonuçları olur” ifadesini kullandı.
Durumu etkilemenin tek bir yolunun olmadığını, bir dizi tedbirlere ihtiyaç olduğunu anlatan Kammer, tedbirlerden birinin, alternatif tedarik kaynaklarını aramak olduğunu, bir dizi ülkenin bu arayışı artık başlattığını söyledi.
Kammer, gaz stoku yapılabilmesi ve olası kesintinin etkisinin yumuşatılması için vatandaşlarının da tüketimi azaltması gerektiğini kaydetti.