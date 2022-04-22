https://tr.sputniknews.com/20220422/imf-avrupa-rus-gazinin-yokluguna-en-fazla-6-ay-dayanabilir-1055785087.html

IMF: Avrupa, Rus gazının yokluğuna en fazla 6 ay dayanabilir

IMF: Avrupa, Rus gazının yokluğuna en fazla 6 ay dayanabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer, Avrupa’nın Rus doğalgazından vazgeçmesi durumunda, en fazla 6 ay dayanabileceğini, ardından... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T22:11+0300

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ekonomi

imf

uluslararası para fonu (imf)

avrupa

rusya

doğalgaz

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Kammer, “Avrupa, Rus gazı tamamen kesilirse, önümüzdeki 6 ay içerisinde yaşabilir. Aynı zamanda bu kesinti kışa kadar veya daha uzun bir süre devam etse bunun büyük olumsuz sonuçları olur” ifadesini kullandı.Durumu etkilemenin tek bir yolunun olmadığını, bir dizi tedbirlere ihtiyaç olduğunu anlatan Kammer, tedbirlerden birinin, alternatif tedarik kaynaklarını aramak olduğunu, bir dizi ülkenin bu arayışı artık başlattığını söyledi.Kammer, gaz stoku yapılabilmesi ve olası kesintinin etkisinin yumuşatılması için vatandaşlarının da tüketimi azaltması gerektiğini kaydetti.

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imf, uluslararası para fonu (imf), avrupa, rusya, doğalgaz