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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz. PKK... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T22:03+0300
2022-04-22T22:03+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
pkk
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IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Basın açıklaması sırasında, bir muhabir, "Birkaç gün önce Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, 'Bu dostlarımızın ve müttefiklerimizin yardımıyla oldu' dedi. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu operasyonlarla ilgili tepkisi nedir?" sorusunu yöneltti.Sözcü Adil de, kısa bir cevap vererek, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde? Bu soru size (muhabire)." ifadelerini kullandı.
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), pkk

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?

22:03 22.04.2022
© REUTERS / Alaa Al-MarjaniIrak- IKBY
Irak- IKBY - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde?" dedi.
IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Basın açıklaması sırasında, bir muhabir, "Birkaç gün önce Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, 'Bu dostlarımızın ve müttefiklerimizin yardımıyla oldu' dedi. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu operasyonlarla ilgili tepkisi nedir?" sorusunu yöneltti.
Sözcü Adil de, kısa bir cevap vererek, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde? Bu soru size (muhabire)." ifadelerini kullandı.
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