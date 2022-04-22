https://tr.sputniknews.com/20220422/irak-kurt-bolgesel-yonetimi-pkk-kurdistan-bolgesinde-ne-yapiyor-1055784861.html
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz. PKK... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T22:03+0300
2022-04-22T22:03+0300
2022-04-22T22:03+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
pkk
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IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Basın açıklaması sırasında, bir muhabir, "Birkaç gün önce Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, 'Bu dostlarımızın ve müttefiklerimizin yardımıyla oldu' dedi. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu operasyonlarla ilgili tepkisi nedir?" sorusunu yöneltti.Sözcü Adil de, kısa bir cevap vererek, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde? Bu soru size (muhabire)." ifadelerini kullandı.
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), pkk
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde?" dedi.
IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Basın açıklaması sırasında, bir muhabir, "Birkaç gün önce Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, 'Bu dostlarımızın ve müttefiklerimizin yardımıyla oldu' dedi. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu operasyonlarla ilgili tepkisi nedir?" sorusunu yöneltti.
Sözcü Adil de, kısa bir cevap vererek, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde? Bu soru size (muhabire)." ifadelerini kullandı.