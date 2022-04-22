https://tr.sputniknews.com/20220422/israil-polisi-mescid-i-aksaya-yine-baskin-duzenledi-1055761997.html
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
Sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekilen İsrail polisi, cuma namazı için gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T09:40+0300
2022-04-22T09:40+0300
2022-04-22T09:40+0300
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mescid-i aksa
filistin
cuma namazı
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Mescid-i Aksa’nın kapılarında İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polislerin olduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle içeridekilere müdahale etti. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14’ünün hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. İsrail polisi, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa’nın avlusundan kapıların dışına çekildi.
israil
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israil, mescid-i aksa, filistin, cuma namazı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
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Sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekilen İsrail polisi, cuma namazı için gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı. Filistinli genç erkeklerin bazı kapılarda Mescid-i Aksa’ya girişi engellendi.
Mescid-i Aksa’nın kapılarında İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.
Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polislerin olduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle içeridekilere müdahale etti. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14’ünün hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. İsrail polisi, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa’nın avlusundan kapıların dışına çekildi.