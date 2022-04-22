https://tr.sputniknews.com/20220422/israil-polisi-mescid-i-aksaya-yine-baskin-duzenledi-1055761997.html

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekilen İsrail polisi, cuma namazı için gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T09:40+0300

2022-04-22T09:40+0300

2022-04-22T09:40+0300

dünya

israil

mescid-i aksa

filistin

cuma namazı

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Mescid-i Aksa’nın kapılarında İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polislerin olduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle içeridekilere müdahale etti. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14’ünün hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. İsrail polisi, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa’nın avlusundan kapıların dışına çekildi.

israil

mescid-i aksa

filistin

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israil, mescid-i aksa, filistin, cuma namazı