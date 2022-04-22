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İstanbul'da 'Kinder' denetimi: Raflardaki ürünler toplanıp imha edilecek
İstanbul'da 'Kinder' denetimi: Raflardaki ürünler toplanıp imha edilecek
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T14:34+0300
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.‘750 denetçimizle sahadayız’Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220422/ferrero-turkiyeden-kinder-urunlerinin-toplatilmasina-iliskin-aciklama-1055765061.html
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ferrero, istanbul, kinder , denetim

İstanbul'da 'Kinder' denetimi: Raflardaki ürünler toplanıp imha edilecek

14:34 22.04.2022 (güncellendi: 14:39 22.04.2022)
© DHAİstanbul'da 'Kinder' denetimi, Schoko Bons
İstanbul'da 'Kinder' denetimi, Schoko Bons - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© DHA
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.
Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

‘750 denetçimizle sahadayız’

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, şunları söyledi:
"Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Ürünlerle ilgili toplatma kararı verildi ve firmaya da tebliğ edildi. Onun akabinde de biz İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı.”
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
TÜRKİYE
Ferrero Türkiye'den Kinder ürünlerinin toplatılmasına ilişkin açıklama
11:22
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