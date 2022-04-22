https://tr.sputniknews.com/20220422/istanbulda-kinder-denetimi-raflardaki-urunler-toplanip-imha-edilecek-1055773717.html

İstanbul'da 'Kinder' denetimi: Raflardaki ürünler toplanıp imha edilecek

İstanbul'da 'Kinder' denetimi: Raflardaki ürünler toplanıp imha edilecek

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T14:34+0300

2022-04-22T14:34+0300

2022-04-22T14:39+0300

ferrero

türkiye

istanbul

kinder

denetim

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.‘750 denetçimizle sahadayız’Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220422/ferrero-turkiyeden-kinder-urunlerinin-toplatilmasina-iliskin-aciklama-1055765061.html

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ferrero, istanbul, kinder , denetim