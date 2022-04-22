İtalya'da 'Operasyon Termostat': 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanacak
Italy's PM #Draghi "We wonder if the price of gas can be exchanged for peace. Do you prefer the peace or the air conditioner on? This is the question we should ask ourselves" https://t.co/dJlHR3hPkm— Angela (@Angela_Inca) April 7, 2022
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Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.
Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.
Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.
Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.
Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.
Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.
Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.
Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.
Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.
Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.
Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.