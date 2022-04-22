Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220422/italyada-operasyon-termostat-25-derecenin-altinda-klima-calistirmak-yasaklanacak-1055761814.html
İtalya'da 'Operasyon Termostat': 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanacak
İtalya'da 'Operasyon Termostat': 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanacak
Rus enerjisine bağımlılığı azaltmaya çalışan İtalya, kamu binalarında klimaların yazın 25 derecenin altında çalışmasını yasaklama kararı aldı. Yasaklar 1... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T09:58+0300
2022-04-22T10:21+0300
dünya
italya
klima
ukrayna
kriz
sıcaklık
artış
enerji
maliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055762315_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_977ba9b0f874761ee99ad0bbbf7301df.jpg
İtalya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle artan enerji maliyetlerini düşürmek için yaz aylarında bazı binalarda 25 santigrat derecenin altında klima açmayı yasaklamaya hazırlanıyor.'Operasyon Termostat' olarak adlandırılan plan, perşembe günü İtalya senatosundan geçti.Plana göre, devlet daireleri ve okullar da dahil olmak üzere, kamu binalarının klimalarının yaz aylarında 27 derecenin altına ayarlanması engellenecek. Yine de yetkililer, bu seviyenin 2 derece aşağısının tolere edilebileceğini bildirerek 25 dereceyi minimum seviye olarak belirledi. 1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak kurallara göre, kış aylarında 19 dereceden fazla ısıtma yapılamayacak. 3 bin euro'ya kadar cezaBu sıcaklık limitlerini aşan kişi ve iş yerlerine ise 500 ila 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilebilecek.Ülkedeki hastaneler ve bakım evleri ise önümüzdeki hafta yasalaşacak bu kuralların dışında tutuldu.İtalya başbakanı Mario Draghi, daha önce İtalyanların Doğu Avrupa'da 'klima' ile 'barış' arasında bir seçimle karşı karşıya kalabileceklerini öne sürmüştü.Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule ise daha da ileri giderek, "Yaz aylarında dökülen her damla ter, Ukrayna halkına bağışlanan bir damla kandır" dedi.Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, söz konusu girişimin yılda 2-4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi.İtalya, ithal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor ve Ukrayna'daki operasyondan bu yana enerji kaynaklarına alternatif aramaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/italyan-turizm-sektoru-sarap-luks-mal-ureticileri-yasli-ruslarin-yoklugu-fena-halde-hissedilecek-1055399454.html
italya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055762315_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_7f30e1042e0e5db5fcd038250969cb63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, klima, ukrayna, kriz, sıcaklık, artış, enerji, maliyet

İtalya'da 'Operasyon Termostat': 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanacak

09:58 22.04.2022 (güncellendi: 10:21 22.04.2022)
© AAKlima
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Rus enerjisine bağımlılığı azaltmaya çalışan İtalya, kamu binalarında klimaların yazın 25 derecenin altında çalışmasını yasaklama kararı aldı. Yasaklar 1 Mayıs'ta başlayıp gelecek yıl 31 Mart tarihine kadar devam edecek.
İtalya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle artan enerji maliyetlerini düşürmek için yaz aylarında bazı binalarda 25 santigrat derecenin altında klima açmayı yasaklamaya hazırlanıyor.
'Operasyon Termostat' olarak adlandırılan plan, perşembe günü İtalya senatosundan geçti.
Plana göre, devlet daireleri ve okullar da dahil olmak üzere, kamu binalarının klimalarının yaz aylarında 27 derecenin altına ayarlanması engellenecek. Yine de yetkililer, bu seviyenin 2 derece aşağısının tolere edilebileceğini bildirerek 25 dereceyi minimum seviye olarak belirledi.
1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak kurallara göre, kış aylarında 19 dereceden fazla ısıtma yapılamayacak.
Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
Ukrayna krizi
İtalyan turizm sektörü, şarap, lüks mal üreticileri yaslı: Rusların yokluğu fena halde hissedilecek
8 Nisan, 00:22

3 bin euro'ya kadar ceza

Bu sıcaklık limitlerini aşan kişi ve iş yerlerine ise 500 ila 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilebilecek.
Ülkedeki hastaneler ve bakım evleri ise önümüzdeki hafta yasalaşacak bu kuralların dışında tutuldu.
İtalya başbakanı Mario Draghi, daha önce İtalyanların Doğu Avrupa'da 'klima' ile 'barış' arasında bir seçimle karşı karşıya kalabileceklerini öne sürmüştü.
Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule ise daha da ileri giderek, "Yaz aylarında dökülen her damla ter, Ukrayna halkına bağışlanan bir damla kandır" dedi.
Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, söz konusu girişimin yılda 2-4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi.
İtalya, ithal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor ve Ukrayna'daki operasyondan bu yana enerji kaynaklarına alternatif aramaya devam ediyor.
McDonald's ve Starbucks'tan sonra Rusya: Kim zarar görecek?
© -

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© -

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

© -

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© -

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Carlo Allegri

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / Carlo Allegri

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.

1/5
© -

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.

2/5
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

3/5
© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

4/5
© -

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.

5/5
© REUTERS / Carlo Allegri

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала