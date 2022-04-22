https://tr.sputniknews.com/20220422/iyi-parti-lideri-aksener-herkesin-icinde-soyluyorum-hdp-ile-is-birligimiz-yok-1055759761.html

İYİ Parti lideri Akşener: Herkesin içinde söylüyorum, HDP ile iş birliğimiz yok

İYİ Parti lideri Akşener: Herkesin içinde söylüyorum, HDP ile iş birliğimiz yok

Esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir vatandaşın kendisine, "HDP ile iş birliği yapmayın" demesi üzerine... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T05:36+0300

2022-04-22T05:36+0300

2022-04-22T05:36+0300

politika

türkiye

iyi parti

meral akşener

hdp

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.

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türkiye, iyi parti, meral akşener, hdp