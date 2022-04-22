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İYİ Parti lideri Akşener: Herkesin içinde söylüyorum, HDP ile iş birliğimiz yok
İYİ Parti lideri Akşener: Herkesin içinde söylüyorum, HDP ile iş birliğimiz yok
Esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir vatandaşın kendisine, "HDP ile iş birliği yapmayın" demesi üzerine... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T05:36+0300
2022-04-22T05:36+0300
politika
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iyi parti
meral akşener
hdp
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.
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türkiye, iyi parti, meral akşener, hdp

İYİ Parti lideri Akşener: Herkesin içinde söylüyorum, HDP ile iş birliğimiz yok

05:36 22.04.2022
© Akşener/Twitter/ScreenshotAkşener
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© Akşener/Twitter/Screenshot
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Esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir vatandaşın kendisine, "HDP ile iş birliği yapmayın" demesi üzerine "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti.
Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.
Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.
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