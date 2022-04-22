https://tr.sputniknews.com/20220422/izmirde-ogrenci-servislerine-yuzde-40-zam-geldi-1055762706.html

İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam geldi

İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam geldi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın, öğrenci servislerindeki yüzde 40 fiyat artışı talebi UKOME tarafından onayladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T09:52+0300

2022-04-22T09:52+0300

2022-04-22T09:52+0300

ekonomi

servis

okul

okul servisi

öğrenci

zam

izmir

benzin

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Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylanırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, esnafın büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.Servisçi esnafını düşünürken öğrenci velilerini de mağdur etmek istemediklerini kaydeden Mert, “Söz konusu yüzde 40’lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir” dedi.Yeni öğrenci servis tarifnamesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı.

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