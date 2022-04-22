https://tr.sputniknews.com/20220422/izmit-korfezini-kirleten-tanker-gemiye-5-milyon-882-bin-liralik-para-cezasi-1055758023.html

İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T01:01+0300

2022-04-22T01:01+0300

2022-04-22T01:03+0300

izmit körfezi

türkiye

petrol

çevre kirliliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055757885_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8ff1658d6e66949dbf655fc570fdb97b.jpg

İzmit Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi."Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.

izmit körfezi

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmit körfezi, petrol, çevre kirliliği