https://tr.sputniknews.com/20220422/izmit-korfezini-kirleten-tanker-gemiye-5-milyon-882-bin-liralik-para-cezasi-1055758023.html
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T01:01+0300
2022-04-22T01:01+0300
2022-04-22T01:03+0300
izmit körfezi
türkiye
petrol
çevre kirliliği
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İzmit Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi."Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.
izmit körfezi
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izmit körfezi, petrol, çevre kirliliği
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
01:01 22.04.2022 (güncellendi: 01:03 22.04.2022) Abone ol
İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.
İzmit Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.
"Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.
Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.