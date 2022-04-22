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https://tr.sputniknews.com/20220422/johnny-deppin-dondurmali-fotografi-iftira-davasiyla-yeniden-gundem-oldu-elime-kasten-verdi--1055774247.html
Johnny Depp'in dondurmalı fotoğrafı, iftira davasıyla yeniden gündem oldu: 'Elime kasten verdi'
Johnny Depp'in dondurmalı fotoğrafı, iftira davasıyla yeniden gündem oldu: 'Elime kasten verdi'
ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasıyla gündeme gelen dondurmalı fotoğrafta Heard'ü suçladı. Depp, uyurken dondurmayı Heard'ün... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-22T16:27+0300
yaşam
johnny depp
amber heard
dava
dondurma
uyuşturucu
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Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in uyuşturucu kullandıktan sonra evindeki koltukta baygın bir halde yatarken çekilen fotoğraf, aktörün, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasııyla yeniden gündeme geldi.Fotoğrafta, ünlü aktörün uyuduğu sırada elindeki dondurmanın pantolonuna ve yere aktığı görülüyor. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde görülen dün görülen duruşmada, Boston'da çekildiğini beyan ettiği fotoğrafın hikayesini anlatan Depp, o gün 17 saat mesai yaptığını ve uyuşturucu aldığını söyledi: 'Hiçbir kadına vurmadım'Eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilme umuduyla bir kez daha iftira davası açan Johnny Depp, dün görülen duruşmada, asıl Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediğini iddia etti. Hollywood yıldızı, eski eşinin suçlamaları yüzünden 'her şeyini kaybettiğini' söyledi."Hiçbir şekilde Heard'a vurma noktasına gelmedim ve hayatımda hiçbir kadına vurmadım" vurgusunu yapan Depp, suçlamalar yüzünden kariyeri ve itibarının mahvolduğunu belirterek "Tabiri caizse, bir gün Külkedisi iken sonra 0.6 saniye içinde Quasimodo olmanız çok garip. Ve ben bunu hak etmedim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/hearde-iftira-davasi-acan-depp-her-seyimi-kaybettim-kulkedisi-iken-quasimodo-oldum-1055736618.html
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johnny depp, amber heard, dava, dondurma, uyuşturucu

Johnny Depp'in dondurmalı fotoğrafı, iftira davasıyla yeniden gündem oldu: 'Elime kasten verdi'

15:18 22.04.2022 (güncellendi: 16:27 22.04.2022)
© AP PhotoÜnlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in uyuşturucu kullandıktan sonra evindeki koltukta baygın bir halde yatarken çekilen fotoğraf, aktörün, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasııyla yeniden gündeme geldi.
Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in uyuşturucu kullandıktan sonra evindeki koltukta baygın bir halde yatarken çekilen fotoğraf, aktörün, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasııyla yeniden gündeme geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
© AP Photo
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ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasıyla gündeme gelen dondurmalı fotoğrafta Heard'ü suçladı. Depp, uyurken dondurmayı Heard'ün kendisine kasten verdiğini söyledi.
Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp'in uyuşturucu kullandıktan sonra evindeki koltukta baygın bir halde yatarken çekilen fotoğraf, aktörün, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasııyla yeniden gündeme geldi.
Fotoğrafta, ünlü aktörün uyuduğu sırada elindeki dondurmanın pantolonuna ve yere aktığı görülüyor.
ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde görülen dün görülen duruşmada, Boston'da çekildiğini beyan ettiği fotoğrafın hikayesini anlatan Depp, o gün 17 saat mesai yaptığını ve uyuşturucu aldığını söyledi:

"Dikkat ederseniz sağ elim cebimde. Dolayısıyla bu dondurma gösterisine katılıyor değildim. Onun dondurmasını tutuyordum çünkü neler olacağını biliyordu. Uyuyakalacağımı ve dondurmayı düşüreceğimi tahmin ediyordu. Bu da kendisi için tam fotoğraf çekmelik bir an olacaktı."

'Hiçbir kadına vurmadım'

Eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilme umuduyla bir kez daha iftira davası açan Johnny Depp, dün görülen duruşmada, asıl Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediğini iddia etti.
Hollywood yıldızı, eski eşinin suçlamaları yüzünden 'her şeyini kaybettiğini' söyledi.
"Hiçbir şekilde Heard'a vurma noktasına gelmedim ve hayatımda hiçbir kadına vurmadım" vurgusunu yapan Depp, suçlamalar yüzünden kariyeri ve itibarının mahvolduğunu belirterek "Tabiri caizse, bir gün Külkedisi iken sonra 0.6 saniye içinde Quasimodo olmanız çok garip. Ve ben bunu hak etmedim" dedi.
Eski eşine açtığı iftira davasında asıl Amber Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediği yönünde ifade veren Johnny Depp, iddia ettiği üzere eski eşinin saldırılarından kendini nasıl koruduğunu gösterirken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
YAŞAM
Heard'e iftira davası açan Depp: Her şeyimi kaybettim, Külkedisi iken Quasimodo oldum
Dün, 16:13
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