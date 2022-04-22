https://tr.sputniknews.com/20220422/kilicdaroglu-elektrik-faturasini-odeyemeyen-milyonlarin-sesi-olmak-istedim-1055763900.html

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim. Faturayı bir hafta sonra ödeyeceğiz, önemli olan sesimizi... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T10:53+0300

2022-04-22T10:53+0300

2022-04-22T11:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

ak parti

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055753646_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_1b74f03caea83f26bb9cb4d00f4933f5.png

Yılbaşında elektriğe yapılan zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2.5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin FOX TV'de açıklamalarda bulundu. Bu eylemi elektriği kesilen dört milyon aileye dikkat çekmek için yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ”Elektrik insan hakkıdır. Bu nedenle bu eylemi gerçekleştirdim. Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım. Bunun koltuklarında rahat oturan beşli çetenin ve Saray sosyetesinin bunu bilmesini istedim " diye konuştu. 'AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar 'Elektrik faturanızı ödeyelim' diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar'"AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar 'Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim' diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok. Saray'ın aktrolleri aile destekleri sigortasını getirmezler, o sözü veriyorum biz getirdiğimiz zaman hiçbir aile karanlıkta kalmayacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, komşularının kendilerine destek olmak için lambalarını söndürdüklerini ancak açmalarını rica ettiklerini belirterek, "Komşularımız bir tüple aydınlatma araçları getirmişlerdi. Karanlık tabii, ama evi biraz aydınlattık. Bütün komşularıma yürekten teşekkür ederim. Bu bireysel bir eylem, kitlesel bir eylem değil. Direniş aslında" dedi. 'Olağanüstü zamlar yapıldı'CHP lideri, şu ifadeleri kullandı: "İzlenen politika, yani neoliberal politika devletin fakirleşmesi ama bir avuç insanın zenginleşmesi... Belli bir grup olağanüstü zenginleşiyor. Elektrik dağıtım şirketlerini götürüp bir gruba verdiler. Dolayısıyla veriyorsunuz olağanüstü karlar kazanıyorlar. Vatandaş ödeye ödeye bir hal oldu ama buna rağmen bunlar görevlerini yapmıyorlar. Beşli çetenin elde ettiği milyarları yurtdışına götürdüğünü, nerelerde tuttuklarını da biliyorum. Oligarkların kazandığı bir Türkiye değil, halkın kazandığı Türkiye hedefliyorum. Bunu yapacağız. 4 milyon abonenin elektriği kesik. Olağanüstü zamlar yapıldı. 2021'in rakamlarına göre. 2022'nin rakamlarına göre büyük bir facia var demektir, bu rakamları açıklamıyorlar. Devlet dediğiniz vatandaşın hakkını hukukunu korur. Bunu yapacak olan Saray'dır. Sabırla bekleyin... Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."'Umutsuz değilim, Türkiye'yi güzel günler bekliyor'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 24 Nisan'da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "6 lider bir araya geleceğiz. Elbette ki Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Bu toplantıda, seçim güvenliği konusunu masaya yatıracağız. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağımızı konuşacağız. Seçim yasasını konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sistemiyle ilgili konuşulacak. 24'ünde tekrar bir araya geleceğiz, ekonomiyi, dış politikayı konuşacağız. 6 lider geziyorlar, oturup konuşuyoruz. Umutsuz değilim, Türkiye'yi güzel günler bekliyor" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini, "Son sözüm şu, az kaldı. Sabredin. Sandık sonunda gelecek, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Dönem değişim dönemi, dönem bahar dönemi" diye sonlandırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, elektrik, ak parti, seçim