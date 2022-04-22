https://tr.sputniknews.com/20220422/kremlin-ingilterenin-gazprombanka-izin-verme-karari-pragmatik-nitelik-tasiyor-1055780857.html
Kremlin: İngiltere’nin Gazprombank’a izin verme kararı pragmatik nitelik taşıyor
Kremlin: İngiltere’nin Gazprombank’a izin verme kararı pragmatik nitelik taşıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere yönetiminin Rus Gazprombank bankasına, Rus doğalgaz ödemeleri için para transferine izin vermesinin pragmatik nitelik... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T18:06+0300
2022-04-22T18:06+0300
2022-04-22T18:06+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
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Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa Birliği, İngiltere, ABD ve bir dizi başka ülkenin uyguladıkları yaptırımlarla ortaya çıkarttığı bu durum onların da yaşamını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Rusya olarak tüm bu yaptırımları yasa dışı olarak görmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.Sözcü, Londra’nın Gazprombank’a para transferine izin verme kararının kendi yaşamını kolaylaştırma amacını taşıyıp taşımadığı sorusuna, “Bu da var” dedi.Verilen iznin, Rus gazı için yeni ödeme şemasına geçiş konusunda Avrupa için “süre uzatıldı” anlamına geldiği görüşünü reddeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında tüm sürelerin belirtildiğini anımsattı.Gazprombank’ı geçen mart ayında yaptırım listesine dahil eden İngiltere dün aldığı kararla, Rus gazı için ödemelerin 31 mayısa kadar bankaya ve bağlı kuruluşlarına yapılmasına izin verdi.
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kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: İngiltere’nin Gazprombank’a izin verme kararı pragmatik nitelik taşıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere yönetiminin Rus Gazprombank bankasına, Rus doğalgaz ödemeleri için para transferine izin vermesinin pragmatik nitelik taşıdığını belirtti.
Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa Birliği, İngiltere, ABD ve bir dizi başka ülkenin uyguladıkları yaptırımlarla ortaya çıkarttığı bu durum onların da yaşamını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Rusya olarak tüm bu yaptırımları yasa dışı olarak görmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
Sözcü, Londra’nın Gazprombank’a para transferine izin verme kararının kendi yaşamını kolaylaştırma amacını taşıyıp taşımadığı sorusuna, “Bu da var” dedi.
Verilen iznin, Rus gazı için yeni ödeme şemasına geçiş konusunda Avrupa için “süre uzatıldı” anlamına geldiği görüşünü reddeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında tüm sürelerin belirtildiğini anımsattı.
Gazprombank’ı geçen mart ayında yaptırım listesine dahil eden İngiltere dün aldığı kararla, Rus gazı için ödemelerin 31 mayısa kadar bankaya ve bağlı kuruluşlarına yapılmasına izin verdi.