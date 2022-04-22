https://tr.sputniknews.com/20220422/kuzey-ve-guney-kore-liderleri-ikili-iliskilerinin-gelistirilmesine-dair-mektuplasti-1055767102.html

Kuzey ve Güney Kore liderleri ikili ilişkilerinin geliştirilmesine dair mektuplaştı

Kuzey ve Güney Kore liderleri ikili ilişkilerinin geliştirilmesine dair mektuplaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine dair mektubunu yanıtladı. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:08+0300

2022-04-22T12:08+0300

2022-04-22T12:08+0300

dünya

kuzey kore

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moon jae-in

mektup

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, Kim'in, Moon'un ikili ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiği mektubuna cevap verdiği belirtildi.Kim'in mektubunda, görev süresi boyunca taraflar arasında barışın sağlanmasına yönelik girişimleri dolayısıyla Moon'u takdir ettiği kaydedilen haberde, Moon'un, Kim'e gönderdiği mektupta gelecek ay görevden ayrıldıktan sonra bile 'Kore'nin yeniden birleşmesi' için çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.Haberde, Kim ve Moon'un, Kuzey ve Güney'in 'umutla yorulmak bilmeyen çabalar göstermesi halinde, Koreler arası ilişkilerin iki ülke halkının arzu ettiği gibi gelişeceği' görüşüne yer verildi.Moon'un ofisinden yapılan açıklamada da mektup doğrulanırken mektupta, iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerinin devam etmesine dair umutların paylaşıldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca, taraflar arasında 2018'de yapılan barış görüşmelerinin gelecekteki iş birliği için bir temel olarak geçerli olmaya devam ettiğine işaret edildiği bildirildi.İki ülke ilişkilerinde son dönemlerde Kuzey Kore'nin 'yeni tip' kıtalararası balistik füze dahil çeşitli füze denemeleri nedeniyle gerginlik tırmandı.Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, 1 Nisan'da Kuzey Kore'nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı. Biden'ın görüşmede, ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin 'güvenliğine sarsılmaz desteğini' vurguladığı kaydedilmişti.

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