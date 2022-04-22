https://tr.sputniknews.com/20220422/lavrov-ukraynayla-baris-gorusmeleri-yavas-ilerliyor-1055778594.html

Lavrov: Ukrayna’yla barış görüşmeleri yavaş ilerliyor

Lavrov: Ukrayna’yla barış görüşmeleri yavaş ilerliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin yavaş ilerlediğini söyledi. Lavrov, “Ukraynalı yetkililerin açıklamaları bize, barış... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T16:46+0300

2022-04-22T16:46+0300

2022-04-22T17:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasındaki açıklamalarında, Ukrayna ile sürdürdükleri barış görüşmelerinin yavaş ilerlediği değerlendirmesini yaptı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ‘Mariupol’de Azovstal çelik fabrikası tesislerine sıkışıp kalmış Ukrayna güçlerinin Rusya tarafından yok edilmesinin, barış görüşmelerini sona erdireceği’ şeklindeki sözlerinin sorulması üstüne Lavrov, şunları söyledi: “Barış görüşmeleri durdu, zira Ukraynalı müzakerecilere, beş gün kadar önce ilettiğimiz yeni teklife bir yanıt alabilmiş değiliz” diye devam eden Rusya Dışişleri Bakanı, söz konusu yeni tekliflerin, Ukrayna tarafının ilettiği yorumlar da dikkate alınarak oluşturulduğunu kaydetti.Lavrov, Ukrayna ile görüşme sürecinin ilerleyişine ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: 'Ukrayna'nın önerdiği garantör ülkelere karşı değiliz'Ukraynalıların müzakere formatındaki ilk temaslar sırasında güvenlik garantilerinin bir dizi Batılı ülke tarafından sunulmasını istediğini kaydeden Lavrov, "Bu ülkeleri kağıt üzerinde belirtmediler fakat BM Güvenlik Konseyi üyelerinden, Türkiye ve Almanya'dan bahsettiler. Biz buna karşı değiliz. Önemli olan, bu garantilerin özünün ne olacağı ve Ukrayna için kabul edilebilir olan bu garantilerin başkaları için tehdit oluşturmamasıdır" dedi.Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna'nın güvenlik garantörleri konusunda hiçbir ülkeyle müzakere yürütmediğinin altını çizdi. Batılı ülkelerin tutarsızlığının ve anlaşma kabiliyetine sahip olmadığının dünyanın tüm bölgelerinde tarafsız gözlemciler için giderek daha aşikar hale geldiğini kaydeden Lavrov, "Dünyanın her yerinde, tek kutupluluk kavramı çerçevesinde ABD çatısı altında birleşen Batı dünyasının kaprislerinin gelecekte herhangi bir bölgede gelişen nesnel süreçleri etkilememesini nasıl sağlayacaklarını düşünmeye başlıyorlar" diye konuştu.Batılı ülkelerin Rusya'yı saldırganlık ve güç yoluyla çevrelemek için Ukrayna'yı bir sıçrama tahtasına dönüştürme planlarının suya düştüğünü gördüklerinde uygulamaya koydukları eşsiz kapsamdaki yaptırımları tamamen hukuk dışı ve gayrimeşru olarak niteleyen Lavrov, bu eylemlerin Batılı meslektaşların mevcut küreselleşme modelinin temeline oturttukları ilke ve normların bizzat kendileri tarafından tümüyle hiçe sayıldığını gösterdiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220422/putinden-abye-azovstalda-silah-birakan-herkese-yasam-garantisi-veriyoruz-1055776626.html

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