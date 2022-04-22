https://tr.sputniknews.com/20220422/le-pen-rusya-ile-cin-arasindaki-olasi-bir-ittifak-avrupa-icin-en-buyuk-tehdit-olur-1055781261.html

Le Pen: Rusya ile Çin arasındaki olası bir ittifak Avrupa için en büyük tehdit olur

Le Pen: Rusya ile Çin arasındaki olası bir ittifak Avrupa için en büyük tehdit olur

Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Rusya ve Çin arasındaki olası bir ittifakın 21. yüzyılda Fransa ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T18:51+0300

2022-04-22T18:51+0300

2022-04-22T18:49+0300

politika

marine le pen

europe 1

rusya

çin

emmanuel macron

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Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen, “Gelecekte güvenliğimizin başına gelebilecek en kötü şey Çin ve Rusya'nın yarı-birleşmesi, bu iki ülke arasında parasal, ekonomik ve askeri olabilecek bir bloğun oluşturulmasıdır. Bu belki de 21. yüzyılda Fransa ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit olacak” dedi.Le Pen, Fransa’nın kendisinin ve Avrupa'nın geleceği için barış ve güvenliği sağlamayı hedefleyen dengeleyici bir rol oynaması gerektiğini kaydetti.Fransa’da 24 Nisan’da yapılacak olan ikinci tur seçimleri, ilk turda oyların yüzde 27.8’ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.15’ini alan Marine Le Pen arasında yapılacak.

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marine le pen, europe 1, rusya, çin, emmanuel macron