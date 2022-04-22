https://tr.sputniknews.com/20220422/macron-rus-dogalgazina-ambargo-uygulamayi-henuz-dusunmuyoruz-1055768311.html

Macron: Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmüyoruz

Macron: Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmüyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'dan doğalgaz alımına ambargo uygulamayı henüz düşünmediklerini söyledi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T12:28+0300

2022-04-22T12:28+0300

2022-04-22T12:28+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

petrol

doğalgaz

rusya

ambargo

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna krizini değerlendirdi.Macron, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatının yasaklanmasına ilişkin "Bu konu bir müzakere masasına gelebilir ama şimdi değil. Kömür ve petrol için müzakereler devam ediyor, ancak henüz gaz konusunda yok. Bunun neden olacağı büyük zorlukların farkındayız. Bu yüzden yıllardır Avrupa'nın enerji egemenliğinden bahsettiğimi duyuyorsunuz" dedi.Macron, yakıt tedariğine karşılıklı yaptırımlar olması halinde Avrupa'nın 'tüm çabaları seferber etmek zorunda kalacağını' ifade etti.Fransa lideri, "O anda (Rusya'ya) daha az bağımlı olmak için sıcaklığı biraz düşürmemiz gerektiğini açıklayacağız. 2022 baharında veya yazında sonuçlarını gözlemlemeyeceğiz. Rezervleri yeniledik, ancak elimizde Rus gazı yoksa bu önümüzdeki kış bu olmayacak" ifadelerini kullanarak, bugün yaşanılan senaryonun bu olmadığını ama gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220421/canli-blog-marvel-cizgi-romanlari-rusca-basilmayacak-1055746027.html

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fransa, emmanuel macron, petrol, doğalgaz, rusya, ambargo