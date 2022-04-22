https://tr.sputniknews.com/20220422/macron-rus-dogalgazina-ambargo-uygulamayi-henuz-dusunmuyoruz-1055768311.html
Macron: Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmüyoruz
Macron: Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmüyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'dan doğalgaz alımına ambargo uygulamayı henüz düşünmediklerini söyledi. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T12:28+0300
2022-04-22T12:28+0300
2022-04-22T12:28+0300
ukrayna krizi
fransa
emmanuel macron
petrol
doğalgaz
rusya
ambargo
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna krizini değerlendirdi.Macron, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatının yasaklanmasına ilişkin "Bu konu bir müzakere masasına gelebilir ama şimdi değil. Kömür ve petrol için müzakereler devam ediyor, ancak henüz gaz konusunda yok. Bunun neden olacağı büyük zorlukların farkındayız. Bu yüzden yıllardır Avrupa'nın enerji egemenliğinden bahsettiğimi duyuyorsunuz" dedi.Macron, yakıt tedariğine karşılıklı yaptırımlar olması halinde Avrupa'nın 'tüm çabaları seferber etmek zorunda kalacağını' ifade etti.Fransa lideri, "O anda (Rusya'ya) daha az bağımlı olmak için sıcaklığı biraz düşürmemiz gerektiğini açıklayacağız. 2022 baharında veya yazında sonuçlarını gözlemlemeyeceğiz. Rezervleri yeniledik, ancak elimizde Rus gazı yoksa bu önümüzdeki kış bu olmayacak" ifadelerini kullanarak, bugün yaşanılan senaryonun bu olmadığını ama gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/canli-blog-marvel-cizgi-romanlari-rusca-basilmayacak-1055746027.html
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fransa, emmanuel macron, petrol, doğalgaz, rusya, ambargo
Macron: Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmüyoruz
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'dan doğalgaz alımına ambargo uygulamayı henüz düşünmediklerini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna krizini değerlendirdi.
Macron, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatının yasaklanmasına ilişkin "Bu konu bir müzakere masasına gelebilir ama şimdi değil. Kömür ve petrol için müzakereler devam ediyor, ancak henüz gaz konusunda yok. Bunun neden olacağı büyük zorlukların farkındayız. Bu yüzden yıllardır Avrupa'nın enerji egemenliğinden bahsettiğimi duyuyorsunuz" dedi.
Macron, yakıt tedariğine karşılıklı yaptırımlar olması halinde Avrupa'nın 'tüm çabaları seferber etmek zorunda kalacağını' ifade etti.
Fransa lideri, "O anda (Rusya'ya) daha az bağımlı olmak için sıcaklığı biraz düşürmemiz gerektiğini açıklayacağız. 2022 baharında veya yazında sonuçlarını gözlemlemeyeceğiz. Rezervleri yeniledik, ancak elimizde Rus gazı yoksa bu önümüzdeki kış bu olmayacak" ifadelerini kullanarak, bugün yaşanılan senaryonun bu olmadığını ama gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.