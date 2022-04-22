Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

© AA İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, "Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2. yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti" dedi.