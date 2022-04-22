Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220422/mastaura-antik-kentinde-1800-yillik-kanalizasyon-sistemi-bulundu-1055775819.html
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu
Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir kanalizasyon sistemi bulundu. 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T15:19+0300
2022-04-22T15:22+0300
multimedya
aydın
kanalizasyon
antik kent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055775566_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_c16bab3af25f2ebdde09e2810e537dc3.jpg
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055775566_90:0:629:404_1920x0_80_0_0_232b65a1ac4ce7f4d80735473ab417f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, фото, kanalizasyon, antik kent

Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

15:19 22.04.2022 (güncellendi: 15:22 22.04.2022)
Abone olTelegram
Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir kanalizasyon sistemi bulundu.
© AANazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içindeki Mastaura Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi bulundu.
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içindeki Mastaura Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi bulundu.
© AA Mastaura'da Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı.
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Mastaura'da Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı.
© AAAydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti kanalizasyon sisteminin içerisine girip, inceleme yaptı.
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti kanalizasyon sisteminin içerisine girip, inceleme yaptı.
© AAİl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, "Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2. yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti" dedi.
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, "Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2. yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti" dedi.
© AAKentin içinden antik dönemde dere geçtiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ise "Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları var. Bugün gördüğümüz de o dönemdeki antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniği ve malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluğu dönemi dediğimiz M.S. 200'lü yıllarda inşaatı başlamış zaman içinde de tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sitemidir. Kanalizasyon sistemi kentin sokak ve caddelerinin altından geçerek atıkların dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bir insanın içine girerek rahatlıkla gezebileceği boyuttadır. Bulunduğumuz noktada bir arıtma olduğunu değerlendiriyoruz. Arıtıldıktan sonra biraz daha temiz olarak dereye akıyor. 20 metre kadar gidebiliyoruz ancak ondan sonra belirli yerlerde göçükler var" diye konuştu.
Mastaura Antik Kenti'nde 1800 yıllık kanalizasyon sistemi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kentin içinden antik dönemde dere geçtiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ise "Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları var. Bugün gördüğümüz de o dönemdeki antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniği ve malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluğu dönemi dediğimiz M.S. 200'lü yıllarda inşaatı başlamış zaman içinde de tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sitemidir. Kanalizasyon sistemi kentin sokak ve caddelerinin altından geçerek atıkların dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bir insanın içine girerek rahatlıkla gezebileceği boyuttadır. Bulunduğumuz noktada bir arıtma olduğunu değerlendiriyoruz. Arıtıldıktan sonra biraz daha temiz olarak dereye akıyor. 20 metre kadar gidebiliyoruz ancak ondan sonra belirli yerlerde göçükler var" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала