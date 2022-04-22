https://tr.sputniknews.com/20220422/merkez-bankasindan-ihracat-bedeline-yeni-duzenleme-terkin-alt-limiti-15-bin-dolara-dustu-1055773242.html

Merkez Bankası'ndan ihracat bedeline yeni düzenleme: Terkin alt limiti 15 bin dolara düştü

Merkez Bankası'ndan ihracat bedeline yeni düzenleme: Terkin alt limiti 15 bin dolara düştü

Merkez Bankası, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin bir düzenlemeye daha gitti. Düzenlemeye görei ihracattaki 30 bin dolar olan terkin alt limiti... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T14:40+0300

2022-04-22T14:40+0300

2022-04-22T14:40+0300

ekonomi

merkez bankası

ihracat

limit

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine Merkez Bankası tarafından 15.000 ABD Doları olarak değiştirildi.Bugün yayınlanan genelgenin yürürlük tarihi 25.04.2022 olarak belirlendi.Mevcut uygulamada 30 bin doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu değildi. Yeni düzenlemeyle söz konusu tutar 15 bin dolar düşürülmüş oldu. 25 Nisan'dan itibaren, 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, ihracat, limit