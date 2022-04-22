https://tr.sputniknews.com/20220422/meteoroloji-hava-sicakligi-ulke-genelinde-2-ila-5-derece-artacak-1055759230.html

Meteoroloji: Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak

Meteoroloji: Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. İstanbul da... 22.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-22T03:59+0300

2022-04-22T03:59+0300

2022-04-22T03:59+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17İstanbul: Parçalı bulutlu 15İzmir: Az bulutlu 22Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16Diyarbakır: Az bulutlu 25

https://tr.sputniknews.com/20220410/meteoroloj-uyardi-sicakliklar-15-derece-birden-dusecek-kar-yagisi-geliyor-1055452819.html

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