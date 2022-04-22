https://tr.sputniknews.com/20220422/meteoroloji-hava-sicakligi-ulke-genelinde-2-ila-5-derece-artacak-1055759230.html
Meteoroloji: Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak
Meteoroloji: Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. İstanbul da... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T03:59+0300
2022-04-22T03:59+0300
2022-04-22T03:59+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
sıcak hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17İstanbul: Parçalı bulutlu 15İzmir: Az bulutlu 22Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16Diyarbakır: Az bulutlu 25
https://tr.sputniknews.com/20220410/meteoroloj-uyardi-sicakliklar-15-derece-birden-dusecek-kar-yagisi-geliyor-1055452819.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, sıcak hava
Meteoroloji: Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. İstanbul da dahil birçok ilde hava sıcaklıkları önemli ölçüde artış göstererek yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu 25